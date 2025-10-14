大井泵浦拓展Al伺服器散熱領域開花結果 有望2026年上半年貢獻營收

大井泵浦（6982）拓展Al伺服器散熱領域，陸續開花結果！大井泵浦表示，今年底前公司在國內大型組裝廠或散熱廠等，已有合作且穩定的供貨及樣機測試，有望2026年上半年陸續貢獻營收，挹注營運新成長動能。

另外，環球新廠預計11月底落成，後續將以智能化工廠提升整體民生用水泵產能及效率，以因應未來外銷市場如東協、美歐等國訂單量能的去化，預估滿載時每年產能可達60萬台。

大井泵浦表示，公司目前既有廠區，就工業和液冷產品共用兩條工業產線，新廠區也會預留空間給液冷產線，可說已做好未來液冷散熱應用產品的放量準備。

大井泵浦自結9月合併營收1.33億元，月增9.3%、年減13%，為近三個月新高；累計前三季合併營收12.10億元，年減1.4%，為歷史同期次高。

大井泵浦成立於1967年，為台灣泵浦製造龍頭廠商。2024年營收占比：家用泵浦74%、工業泵浦22%、其他4%。近兩年產品切入AI液冷散熱應用的科技水泵。

大井泵浦2024年生產約42萬顆各式泵浦，其中，三芝廠主供工業泵浦產線，並由高雄正義廠及即將落成的環球新廠，供應民生用泵浦與前置加工產線。

研調機構Trendforce預估，2026年AI Server液冷滲透率將提升至40%。在開放式水冷架構下，冷卻液分配裝裝置（CDU）調節冷卻液的流量、壓力和溫度，透過泵浦、控制器等零組件，確保冷卻液穩定循環，其中泵浦約占CDU的9%成本。

有鑑於液冷趨勢強調水泵的面積使用效能，國內僅大井泵浦符合解熱能力。而大井泵浦與散熱廠合作模式，為自行製作馬達、水泵，驅動器交由客戶DVE部門協作，供應台達電（2308）、國內散熱大廠TPM系列泵浦，用於開放式水冷架構液對氣或液對液CDU內。

大井泵浦預期，今年第4季開始小量出貨，液冷散熱泵浦營收占比，將自今年上半年的2.5%，至下半年提升至3%。另外，民生用新產品汙水汙物泵，也有望於2026年在內外銷上貢獻營收。