奧丁丁確定10月16日 將在美國那斯達克以直接交易方式掛牌

旗下營運奧丁丁集團的區塊鏈科技公司歐簿客（OBOOK Holdings）確定在10月16日於那斯達克（Nasdaq）股票交易所正式敲鐘交易。根據那斯達克IPO行事曆，OBOOK股票代碼「OWLS」 ，將在NASDAQ Global直接交易4,729,695股。奧丁丁表示，將成為亞洲首家在納斯達克以直接掛牌上市並透過A類普通股交易的金融科技公司。

奧丁丁集團創辦人暨執行長王俊凱（Darren Wang）表示，奧丁丁率先將區塊鏈技術應用於食品溯源和旅宿產業，到將奧丁丁支付擴展為一個值得信賴的企業級穩定幣支付平台，堅持合規優先的理念。未來將繼續打造備受監管、可擴展的穩定幣基礎架構，支援全球企業的營運。

奧丁丁集團財務長林瑋莉（Winnie Lin）表示，在那斯達克直接掛牌上市證明公司對財務紀律和透明度的承諾，未來將繼續投資創新研發，拓展國際業務版圖，提供以區塊鏈為核心的高效且符合經濟效益的穩定幣支付解決方案。

所謂「直接上市」是指企業跳過傳統的首次公開發行股票（IPO）承銷商和路演（road show）環節，將現有股份直接公開交易的方式。相較於IPO，直接上市將沒有承銷商協助定價、包銷和上市後的價格護盤，上市價格由公司和交易所討論後決定，市場投資人決定買入價格，股價下跌也沒有護盤機制。

創立於2010年的OBOOK以奧丁丁集團品牌運作，積極推動國際市場，以區塊鏈技術為基礎，提供電子商務、旅宿訂房管理及支付解決方案，積極拓展至包括美國、日本、新加坡，以及南美洲與歐盟等市場，並在台灣、日本、美國、新加坡、香港、馬來西亞等地設有據點。

奧丁丁先前在9月19日進行過一次線上投資者日，經營團隊主要說明以區塊鏈為核心的支付基礎建設戰略，在旅宿、電商和支付領域的布局，以及未來持續發展區塊鏈支付系統，投資者則多聚焦於未來營收來源，以及獲利時間。

根據OBOOK提供的文件，2023年營收為640萬美元，淨損670萬美元；2024年營收750萬美元，淨損擴大至1,020萬美元。在2024年，支付業務占總收入的53％；旅宿產業的軟體服務和平台服務營收占比37％；電子商務占比約10％。