潤泰新擬以不逾27.26億購三菱地所股權 將躍輝達進駐「玉成廣場」房東

潤泰新（9945）14日公告將以總交易不超過27.264億元，向三菱地所株式會社購入潤泰創新開發8.52萬股，潤泰新指出，公司擬以每股不超過32元、以總價不超過27.264億元向買方購入其手中持股。

在潤泰新完成對三菱地所株式會社三成持股收購後，潤泰創新開發將成為潤泰新100%子公司，該公司旗下擁有的北市南港「玉成廣場」大樓，潤泰新將是該大樓單一所有權人，成為全球AI晶片龍頭輝達（NVIDIA）的單一房東。

目前北市南港「玉成廣場」大樓最大房客為全球AI晶片龍頭輝達，該集團在2023年底，一口氣包下逾半棟面積、3~17樓，承租面積約10,259.31坪。

北市南港「玉成廣場」大樓先前喊賣；市場初估，全案整棟身價上看200億元，若今年順利以超過200億元整棟標脫，將改寫今年商辦大樓成交金額最大手筆紀錄。

不過潤泰新指出，該大樓樓上18~27樓部分，目前仍有辦公室對外銷售，由於近期許多自用客戶詢問，因此集團傾向該商辦對自用企業銷售，滿足客戶需求，但也不排除未來整棟售出。

潤泰創新開發為潤泰新與三菱地所株式會社共同投資的公司，其中潤泰新約占七成股權、日方約占三成，該公司先前投資新北市板橋「潤泰峰匯」一案；潤泰新表示，該建案已結案，加上三菱地所株式會社有意出售手中股權，因此公司董事會通過向三菱地所株式會社購入其所有的三成持股。

另外，潤泰新14日同步公告取得台北市松山區「美仁段都更合建案」，該案位於台北市南京東路、光復北路口，土地面積約617坪，預計地主分回63.5%，建方分配36.5%、39.5%。