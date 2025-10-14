快訊

假日急症中心「9天連假夜班出勤領36萬」 醫護：不如離職當專任

風神颱風最快周五生成「周末恐有共伴效應」 這3天北部低溫下探22度

聽新聞
0:00 / 0:00

潤泰新擬以不逾27.26億購三菱地所股權 將躍輝達進駐「玉成廣場」房東

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
在潤泰新完成對三菱地所株式會社三成持股收購後，潤泰創新開發將成為潤泰新100%子公司，該公司旗下擁有的北市南港「玉成廣場」大樓，潤泰新將是該大樓單一所有權人，成為全球AI晶片龍頭輝達（NVIDIA）的單一房東。圖為南港「玉成廣場」大樓。記者陳美玲／攝影
在潤泰新完成對三菱地所株式會社三成持股收購後，潤泰創新開發將成為潤泰新100%子公司，該公司旗下擁有的北市南港「玉成廣場」大樓，潤泰新將是該大樓單一所有權人，成為全球AI晶片龍頭輝達（NVIDIA）的單一房東。圖為南港「玉成廣場」大樓。記者陳美玲／攝影

潤泰新（9945）14日公告將以總交易不超過27.264億元，向三菱地所株式會社購入潤泰創新開發8.52萬股，潤泰新指出，公司擬以每股不超過32元、以總價不超過27.264億元向買方購入其手中持股。

在潤泰新完成對三菱地所株式會社三成持股收購後，潤泰創新開發將成為潤泰新100%子公司，該公司旗下擁有的北市南港「玉成廣場」大樓，潤泰新將是該大樓單一所有權人，成為全球AI晶片龍頭輝達（NVIDIA）的單一房東。

目前北市南港「玉成廣場」大樓最大房客為全球AI晶片龍頭輝達，該集團在2023年底，一口氣包下逾半棟面積、3~17樓，承租面積約10,259.31坪。

北市南港「玉成廣場」大樓先前喊賣；市場初估，全案整棟身價上看200億元，若今年順利以超過200億元整棟標脫，將改寫今年商辦大樓成交金額最大手筆紀錄。

不過潤泰新指出，該大樓樓上18~27樓部分，目前仍有辦公室對外銷售，由於近期許多自用客戶詢問，因此集團傾向該商辦對自用企業銷售，滿足客戶需求，但也不排除未來整棟售出。

潤泰創新開發為潤泰新與三菱地所株式會社共同投資的公司，其中潤泰新約占七成股權、日方約占三成，該公司先前投資新北市板橋「潤泰峰匯」一案；潤泰新表示，該建案已結案，加上三菱地所株式會社有意出售手中股權，因此公司董事會通過向三菱地所株式會社購入其所有的三成持股。

另外，潤泰新14日同步公告取得台北市松山區「美仁段都更合建案」，該案位於台北市南京東路、光復北路口，土地面積約617坪，預計地主分回63.5%，建方分配36.5%、39.5%。

潤泰新表示，「美仁段都更合建案」地主都更意願整合持續進行中，全案因建築設計尚未完成，投資金額仍待評估，暫無法揭露。

在潤泰新完成對三菱地所株式會社三成持股收購後，潤泰創新開發將成為潤泰新100%子公司，該公司旗下擁有的北市南港「玉成廣場」大樓，潤泰新將是該大樓單一所有權人，成為全球AI晶片龍頭輝達（NVIDIA）的單一房東。圖為南港「玉成廣場」大樓。記者陳美玲／攝影
在潤泰新完成對三菱地所株式會社三成持股收購後，潤泰創新開發將成為潤泰新100%子公司，該公司旗下擁有的北市南港「玉成廣場」大樓，潤泰新將是該大樓單一所有權人，成為全球AI晶片龍頭輝達（NVIDIA）的單一房東。圖為南港「玉成廣場」大樓。記者陳美玲／攝影

潤泰新 三菱 潤泰創新 輝達

延伸閱讀

輝達總部喬不攏！全台各地紛招手 立委點名「竹縣這地點」最合適

輝達總部卡關 張景森批北市府「三贏變三輸」…李四川：你當市長就敢？

輝達進駐北士科卡關 張景森自薦當1周副市長：蔣萬安不敢我來決行

北市大樓外牆掉磁磚！議員曝申報不到半數 建管處：今年分級裁罰

相關新聞

潤泰新擬以不逾27.26億購三菱地所股權 將躍輝達進駐「玉成廣場」房東

潤泰新（9945）14日公告將以總交易不超過27.264億元，向三菱地所株式會社購入潤泰創新開發8.52萬股，潤泰新指出...

北漂族快看！台北市租屋高CP值行政區出爐 文山、南港登最划算區

台北市不動產仲介經紀業公會理事長蘇金城分析，文山、南港區不論在大樓華廈、公寓類的房價租金比各達45.7倍、55.1倍，以...

集盛董事長蘇百煌：品牌下單保守 公司保留產能、聚焦高毛利產品

集盛（1455）董事長蘇百煌14日出席「2025年台北紡織展（TITAS）」時表示，全球景氣仍充滿不確定性，品牌商下單趨...

夏慕尼攜手米其林主廚登場 推星級鐵板饗宴估創逾3,000萬元業績

王品（2727）旗下法式鐵板燒品牌夏慕尼再創話題，10月14日至16日舉辦「星級鐵板客座餐會」，特邀法國諾曼第米其林一星...

世界鋼鐵協會理事會預測：明年需求小幅回升 新興市場領跑

世界鋼鐵協會理事會2025年10月短期需求預測指出，全球鋼鐵需求2025年築底、2026年起小幅回升；成熟經濟體放緩、新...

雄獅斥資3億拚數位AI升級 董事長王文傑親自領軍讓AI深入營運核心

雄獅（2731）投資3億，董事長王文傑親自領軍，讓AI深入營運核心，拚數位AI升級，業界首創智能客服「LiLi」、「...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。