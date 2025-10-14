快訊

北漂族快看！台北市租屋高CP值行政區出爐 文山、南港登最划算區

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
台北房市示意圖。記者游智文／攝影
台北房市示意圖。記者游智文／攝影

台北市不動產仲介經紀業公會理事長蘇金城分析，文山、南港區不論在大樓華廈、公寓類的房價租金比各達45.7倍、55.1倍，以及36.8倍、35.2倍，顯示兩區買房相對難，但房租相對親民，因此租屋CP值最高，堪稱台北市租屋最划算的行政區。

蘇金城表示，房價租金比愈高，表示該區房價與房租差距大，對民眾來說，區域購屋難，但租屋相對較容易；房價租金比愈低，表示該區房價與房租差距小，對國人來說，購屋難度較低，購屋可列入考慮。

台北市不動產仲介經紀商業同業公會根據內政部實價登錄房價與租金資料，透過月租金與房價之間的比值，分類公寓與電梯華廈，整理出台北市最佳租屋行政區。

其中大樓、華廈類，以南港區、中正區與文山區為租屋CP值最高前三名；公寓類則是北投區、文山區及南港區居最划算前三名。

交叉比對，台北市文山區、南港區的大樓華廈及公寓，都是租屋高CP值區。

蘇金城指出，文山區因近10年大樓新建案不多，租屋市場以屋齡逾20年的老宅為主，區域內屋齡超過30年的住宅高達45.2%，因此房租相對親民；再加上信義快速道路、捷運文湖線的聯外交通方便，進入市區的交通成本低，未來還有環狀線南段連接新店、中永和及新莊等地，區域前景看好，租屋購屋都適合。

蘇金城認為，台北市文山區及南港區雖然區內住宅屋齡高，但舊屋都更後的不動產增值確實值得等待，屆時區域房價、租金勢必向上提升，兩區市場均具可期性。

