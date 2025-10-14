潤泰新擬27億購潤泰創新開發3成股權 三菱地所退場

快訊

中央社／ 台北14日電

潤泰新今天公告，董事會決議擬以不超過新台幣27.264億元，向日本三菱地所購買潤泰創新開發公司8520萬股股。潤泰新表示，三菱地所希望全數出售持有30%股權，交易完成後將退出雙方合資，還需經過投審會同意，希望今年底前完成交割。

潤泰創新開發公司成立於2015年，主要營業項目為住宅及大樓開發租售業、不動產租賃業、投資顧問業、管理顧問業、休閒活動場館業、一般旅館業、停車場經營業等，主要股東組成為潤泰新持股70%，日商三菱地所株式會社持股30%。

潤泰新向中央社記者表示，潤泰創新開發由雙方合資成立，共同推動兩大開發案，包括新北市板橋大案「潤泰峰匯」，此案已銷售完畢；另一案為台北市南港「玉成廣場」大樓開發案，潤泰新今年8月公告將處分此大樓，目前仍進行中，三菱地所則表達希望出售手中持股，退出合資。

三菱地所回應中央社記者表示，這次出售股權屬既定規劃，主要是考量獲利了結與資金回收時程。

潤泰新表示，擬購買潤泰創新開發股份有限公司30%股權，總金額上限為27.264億元，實際交易條件仍待雙方簽合約後，另行補充公告，也還需投審會通過，希望今年底前完成交易。

