集盛董事長蘇百煌：品牌下單保守 公司保留產能、聚焦高毛利產品

集盛（1455）董事長蘇百煌14日出席「2025年台北紡織展（TITAS）」時表示，全球景氣仍充滿不確定性，品牌商下單趨於保守，為避免價格競爭造成毛利受損，公司策略性保留部分產能，不追求「接滿訂單」，而是專注於高價值產品開發，以提升長期競爭力。

蘇百煌指出，目前集盛主要客戶仍以成衣廠為主，但由於品牌端擔心市場突發狀況與庫存壓力，普遍採取急單、短單模式，訂單能見度僅至今年底。集盛因此採取彈性產能管理，避免陷入低價搶單的惡性循環。

針對產業環境，蘇百煌坦言，今年以來能源與電力價格全面上漲，特別是台灣電價調升，使紡織業營運成本明顯增加。紡織業是高能源、高人力的產業，除了原料外，能源與人力是最大負擔，成本上漲已是全球趨勢，難以迴避。集盛已針對生產流程與設備持續調整，並將發展重心轉向高質化與差異化產品，強化利基競爭力。

蘇百煌表示，目前公司並未吸收關稅成本，主因上游廠商經營已相當艱辛，因此與客戶協議。他也提到，集盛近年積極調整產品結構，減少低階聚合物產能，轉向高端尼龍市場發展。今年台北紡織展展出重點之一，即為具高耐候性、舒適度與膨鬆性的尼龍66系列，展現公司朝高端應用轉型的決心。