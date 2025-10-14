夏慕尼攜手米其林主廚登場 推星級鐵板饗宴估創逾3,000萬元業績

王品（2727）旗下法式鐵板燒品牌夏慕尼再創話題，10月14日至16日舉辦「星級鐵板客座餐會」，特邀法國諾曼第米其林一星餐廳主廚來台，以台灣在地食材演繹法式鐵板新風貌。王品集團鐵板燒事業群總經理吳憲政表示，夏慕尼今年12月也將推出星級聯名雙人饗宴，將汲取米其林料理元素，打造國際級鐵板燒體驗，預計能帶來超過3,000萬元營收。

根據產業資料顯示，台灣鐵板燒市場2024年產值已突破139億元，年增幅超過9%，市場規模持續擴大，顯示消費者對「鐵板燒現點現做的料理體驗」需求越來越強。夏慕尼也持續展店布局，今年7月開幕的台中台灣大道店開出紅盤，短時間內營收突破千萬元，印證高價鐵板料理具市場吸引力。

夏慕尼今年以來營運表現穩健，前三季營收已達15億元，目前全台共有15家門店，並預計2026年將再展四店，目標2027年營收挑戰20億元，持續穩居中高價鐵板燒市場領導品牌。市場看好，隨著品牌推動國際化合作及體驗升級，預期有助第4季業績延續成長動能。

吳憲政表示，此次跨國合作是品牌首次舉辦米其林等級的餐會，主廚團隊從2024年底即啟動研發，歷時五個月、多次線上試作交流，最終在今年4月定案。菜單以「花東櫻桃鴨胸」為主軸，搭配大明蝦與特製濃縮鴨醬、龍蝦醬，甜點則以經典法式可麗餅火焰秀收尾，完整展現法式醬汁與鐵板火候的雙重魅力。

這次聯名餐會不僅為品牌帶來新話題，也象徵夏慕尼正式邁向國際餐飲舞台。同時，12月推出的星級聯名饗宴，瞄準年底節慶與聚餐商機，可望帶動業績表現。