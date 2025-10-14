快訊

浪凡年度盛典創佳績 推升營運成長

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導

在近期全球股市受到政治與通膨預期影響、投資情緒轉趨保守之際，浪凡（6165）網路科技仍繳出逆勢亮眼成績單。公司公布2025年9月合併營收達新台幣2.97億元，較去年同期年增28.0%，成長動能明確。

其中，「星潮之夜」年度盛典當日儲值金額接近3,000萬元，創浪LIVE開台八年來新高紀錄，推升平台營運表現亮眼。累計前九月合併營收達24.11億元、年增12.79%。法人預期，若維持現行營運節奏，依每月營收約2.5至3億元的走勢，全年營收有機會朝35億元級距邁進，顯示公司成長動能穩健、營運結構持續擴張。

法人分析指出，浪凡第三季營運穩健收官，平台活化與內容轉換雙引擎驅動結構持續優化，營收韌性與獲利可見度同步提升，評價面有望持續受到市場關注。

年度盛典單日儲值近3,000萬 粉絲黏著度強勁

據悉，浪凡平台主業表現亮眼，今年「星潮之夜」年度盛典單日活動儲值逼近3,000萬元，顯著優於平台日均逾2,000萬元的常態水準。法人指出，「事件驅動 × 粉絲經濟」模式展現高效帶動力，短時間內觸發付費峰值，推升會員活躍與用戶黏著度，使平台營收結構更為多元且具延展性。

《角頭》系列IP熱度續航 創造多層價值鏈

浪凡跨界投資內容面，《角頭－鬥陣欸》票房累積1.88億元（逼近1.9億元），延續前作《角頭－大橋頭》（2024）票房2.24億元的佳績。法人分析，影視內容帶動社群聲量與授權延伸，結合站內直播與活動互動，成功構築「影視×直播× 授權」多層價值鏈，進一步強化現金流與長期成長曲線。

GD沉浸式展登澳門 啟動韓流與國際化成長引擎

浪凡今年同步布局AI娛樂與精品策展，正式進軍韓流市場，並取得G-DRAGON亞洲主辦權。首場沉浸式品牌展《G-DRAGON IP UNIVERSE》將於2025年10月澳門登場，後續可望延伸至韓國、日本及東南亞。法人推估，澳門展期30天票務與周邊效益市場規模上看新台幣5億元，未來若成功複製至其他亞洲主要市場，將放大浪凡粉絲經濟的國際化效益，成為下一波營收成長引擎。

營收 浪凡 平台

