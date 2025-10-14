科妍新世代醫美再生注射劑又有兩項新品打入俄國市場 第4季起貢獻營收

醫美大廠科妍（1786）進軍俄羅斯市場陸續傳佳音，該公司14日宣布，公司新世代醫美再生注射劑ESKYLAGE Poly-L-Lactic Acid（PLLA）聚左旋乳酸刺激自體膠原蛋白增生植入劑、以及ESKYLAGE Instant Dermal Implant（PLLA+HA）聚左旋乳酸添加交聯透明質酸複合劑型產品，已取得俄羅斯產品銷售許可。

其中ESKYLAGE Instant Dermal Implant因結合科妍全球獨家透明質酸自體交聯專利技術、與新世代刺激膠原蛋白製程技術，更是首次在海外取得銷售許可，最快將在第4季開始貢獻營收。

科妍表示，該公司月前已將顆粒型醫美產品透明質酸皮下填補劑Hyalush、凝膠型Hyaltouch透明質酸皮下填補劑系列產品，拿下俄羅斯銷售許可。

科妍總經理韓台賢表示，公司的醫美再生注射劑產品在俄羅斯合作的對象，與關節腔注射劑產品經銷客戶為同一集團。值得一提的是，該集團為俄羅斯當地頗具規模的企業，因烏俄戰爭時歐美等外資企業撤出，從而獲得在醫藥及醫美擴大發展契機。

該集團當時配合俄羅斯政府政策，有效迅速重塑關節腔注射劑產品的供應鏈，得以取代被撤出的外國供應商，順勢將科妍關節腔注射劑產品推向俄羅斯最高市占品牌，並併購醫美及行銷公司，跨足醫美領域，成為醫藥醫美雙領域發展的成長型集團企業。

科妍表示，Eskylage系列兩種新世代醫美再生注射劑刺激自體膠原蛋白增生植入劑，經過市場的調研分析及精心研發籌備，發展出對於刺激皮膚細胞新生、活化真皮層，達到填補凹陷、改善膚質、增強彈性等肌膚回春效果，著重於從根本啟動肌膚的自我修復機制的複合劑型，希望藉由該客戶的行銷業務推廣能力，在俄羅斯及歐亞五國經濟聯盟市場創造醫美市場高峰。