世界鋼鐵協會理事會預測：明年需求小幅回升 新興市場領跑

世界鋼鐵協會理事會2025年10月短期需求預測指出，全球鋼鐵需求2025年築底、2026年起小幅回升；成熟經濟體放緩、新興市場領跑。

世界鋼鐵協會理事會表示，全球經濟雖然逐步走出高利率和通膨的壓力，但整體復甦還是偏溫和。worldsteel預估2025年全球鋼鐵需求大致持平在約17.49億噸，2026年可望小幅回升1.3%到17.72億噸。支撐力道主要來自多國公共建設投資、融資環境放鬆；不過製造業成本高、消費受壓、貿易摩擦升溫，以及地緣政治不確定，可能成為今明兩年主要風險。

日韓等已開發亞洲國家在2025年鋼鐵需求下滑3.8%，2026年可能再減少0.3%，反映製造業受貿易摩擦影響而動能疲弱；亞洲新興市場表現相對亮眼。除中國大陸外，2025年成長約6.9%，2026年達7.4%，動能來自印度與東協。大陸方面，2025年需求預估再降2.0%，2026年降幅收斂到1.0%，受到整體貿易環境趨嚴影響，製造業壓力升溫，加上地方財政壓力限制基建，鋼鐵需求短期內難見明顯復甦。worldsteel預期，2025年是全球鋼鐵需求築底年，2026年有望見到更明確但溫和的回升。

全球鋼鐵需求預測方面，2025年全球鋼鐵需求大致持平，約1,749.2百萬噸，與去年接近持平；主要受製造成本偏高、消費壓力、貿易緊張與地緣風險影響。不過，多數經濟體的基礎建設持續推進，加上融資環境可望轉鬆，需求不致再惡化；惟中日韓因貿易摩擦衝擊製造業，鋼鐵需求續降，復甦力道因此偏弱。