普瑞博連五年取得捐血中心標案 今年減白過濾器交貨總量可突破百萬套

國內唯一血袋與血液減白過濾器生產商普瑞博（6847）宣布，已順利取得2026年醫療財團法人台灣血液基金會「白血球過濾器採購案」標案，這是普瑞博連續第五年拿下該標案。普瑞博過去四年穩定供應每年20萬套減白過濾器，累計交貨量加上今年新簽合約，總量即將突破百萬套。

普瑞博表示，由於台灣市場僅占全球2%，目前也正積極布局全球市場，普瑞博減白產品計畫最快於今年底從舊有的醫療器材指令MDD資格，進一步取得歐盟最新醫療器材法規MDR認證，成為全球少數優先取得歐盟MDR認證者，也是台灣唯一取得歐盟MDR減白產品的企業，大幅提升歐洲市場競爭優勢。

另外，普瑞博獨步全球的雙離子材料技術平台專利，已與台塑集團合作，透過南亞的產線製造優勢，配合公司布局已久的全球26國醫療器材通路，初期800萬個血袋、280萬套血袋過濾器套組的年產能正蓄勢待發。

普瑞博董事長陳彥文表示，公司採用新專利雙離子材料所開發的減白過濾技術，搭配自行開發之專利製程展現出高度穩定性與低退貨的高良率，已獲得指標合作夥伴的高度肯定。此技術不僅展現商品化與量產的成熟度，更為公司進一步推動血袋產品的國產化、取代進口耗材做好準備，積極響應政府「台灣韌性醫療策略」，強化本土醫療供應鏈的自主性與應變能力。

普瑞博也即將發表最新專利發展的「高血小板回收全血減白過濾器」，該過濾器是血袋產業內最高值化的產品，全血過濾後仍能保留血小板，若開發成功將成為全球唯二供應商；此外，能直接在捐血過程即時進行過濾減白的革新型產品「real-time血袋套組」，則持續推動取得專利進程，與後續完成臨床試驗取得認證。

普瑞博將藉由公司掌握的全球獨家專利「ZISC雙離子技術平台」開發各種醫療耗材與材料解決方案，深耕國內外醫材領域，協助國內外醫療設備廠商加大其產品之競爭力、並創造差異化及發掘其他合作機會。