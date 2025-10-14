快訊

不僅長榮…傳華航無視醫囑逼斷腳空服員上班 他怒轟：閱讀能力出問題？

這時間喝咖啡死亡風險低16% 哈佛醫師揭最健康喝法、沖煮方式

還在救災傳「花蓮縣府官員退工作群組」 總協調官季連成怒：心態可議

南寶樹脂登場台北紡織展 秀高性能綠色產品

經濟日報／ 記者何佩儒／即時報導

2025台北紡織展於14至16日舉行，參展的南寶樹脂（4766）接著劑業務總處執行總經理郭森茂指出，市場積極尋求結合高性能與綠色永續的紡織用樹脂產品，為南寶帶來新的成長機會。南寶的PUD（水性聚氨酯樹脂）年已獲多家台灣指標紡織大廠採用，而窗簾應用產品快速成長，也帶動環保水性樹脂需求顯著增加。

展會期間，南寶將以工業風展示多項兼具高性能和符合永續發展的產品應用，PUD與環保水性樹脂為兩大亮點。南寶以PUD塗層技術，取代含VOC溶劑產品，應用在服裝和袋材，去年首獲台灣指標性紡織大廠採用，今年已拓展至更多指標客戶，並持續進軍海外市場，今年可望迎來倍數成長。此外，隨著廠房遮光與居家窗簾需求大幅成長，可做為調整手感、增加織物強度用途的環保水性樹脂今年需求亦顯著增加。

郭森茂表示，過往產業用布的應用較偏重在高性能樹脂產品，但隨著國際趨勢對化學品提出更高ESG規範與永續要求，品牌與製造商積極尋求兼具高性能與環境友善的產品，市場進入門檻也隨之提高。這樣的變化為南寶帶來新的成長契機，憑藉長期在研發創新與永續領域的累積，有機會拓展更多新應用場景。

產業用布廣泛應用於車用內飾、家飾用布及工業用濾材等領域，同時樹脂材料的運用也讓布料更有功能性，成為提升產品附加價值的重要元素。根據Research Nester統計，隨著人口成長、汽車與基礎建設需求增加，以及亞太製造業持續擴張，全球產業用布市場規模預估將在2037年突破3,745億美元，年複合成長率達7.3%。

環保 基礎建設

延伸閱讀

自曝為MIT機能布料愛用者 蕭美琴：盼全世界看到台灣創新力

光輝十月股市波動中仍見機會

二奈米量產點火 半導體化工材料需求爆發！台積電衝化學品在地化、12檔特化股翻身

國精化8月EPS 0.23元

相關新聞

世界鋼鐵協會理事會預測：明年需求小幅回升 新興市場領跑

世界鋼鐵協會理事會2025年10月短期需求預測指出，全球鋼鐵需求2025年築底、2026年起小幅回升；成熟經濟體放緩、新...

雄獅斥資3億拚數位AI升級 董事長王文傑親自領軍讓AI深入營運核心

雄獅（2731）投資3億，董事長王文傑親自領軍，讓AI深入營運核心，拚數位AI升級，業界首創智能客服「LiLi」、「...

台塑企業總動員出席台北紡織展 秀轉型成果

台塑企業拚轉型，今天在新任行政中心總裁吳嘉昭的領軍下，盛大參加台北紡織展（TITAS），展出全系列環保、機能紡織品。其中...

手搖飲戰國時代來臨…TEA TOP啟動數位轉型 解放員工雙手

在市場競爭日益激烈的手搖飲戰國時代，百年傳承的茶香該如何找到新出路？發跡於台中的「TEA TOP第一味」，承襲自南投老茶...

十年最慘買氣 前三季六都家戶購屋比寫新低、次低 這都僅1%民眾願買房

住商機構彙整六都民政局、地政局資料，2025年前三季六都家戶購屋比全面下滑，其中桃園市、高雄市寫歷年最低紀錄，新北市也跌...

南亞與日本Kuraray Trading聯手開發四項創新機能纖維 TITAS首度亮相

南亞（1303）14日宣布，攜手日本知名高機能材料公司可樂麗商事株式會社（Kuraray Trading Co., Lt...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。