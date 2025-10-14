南寶樹脂登場台北紡織展 秀高性能綠色產品

2025台北紡織展於14至16日舉行，參展的南寶樹脂（4766）接著劑業務總處執行總經理郭森茂指出，市場積極尋求結合高性能與綠色永續的紡織用樹脂產品，為南寶帶來新的成長機會。南寶的PUD（水性聚氨酯樹脂）年已獲多家台灣指標紡織大廠採用，而窗簾應用產品快速成長，也帶動環保水性樹脂需求顯著增加。

展會期間，南寶將以工業風展示多項兼具高性能和符合永續發展的產品應用，PUD與環保水性樹脂為兩大亮點。南寶以PUD塗層技術，取代含VOC溶劑產品，應用在服裝和袋材，去年首獲台灣指標性紡織大廠採用，今年已拓展至更多指標客戶，並持續進軍海外市場，今年可望迎來倍數成長。此外，隨著廠房遮光與居家窗簾需求大幅成長，可做為調整手感、增加織物強度用途的環保水性樹脂今年需求亦顯著增加。

郭森茂表示，過往產業用布的應用較偏重在高性能樹脂產品，但隨著國際趨勢對化學品提出更高ESG規範與永續要求，品牌與製造商積極尋求兼具高性能與環境友善的產品，市場進入門檻也隨之提高。這樣的變化為南寶帶來新的成長契機，憑藉長期在研發創新與永續領域的累積，有機會拓展更多新應用場景。

產業用布廣泛應用於車用內飾、家飾用布及工業用濾材等領域，同時樹脂材料的運用也讓布料更有功能性，成為提升產品附加價值的重要元素。根據Research Nester統計，隨著人口成長、汽車與基礎建設需求增加，以及亞太製造業持續擴張，全球產業用布市場規模預估將在2037年突破3,745億美元，年複合成長率達7.3%。