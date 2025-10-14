快訊

不僅長榮…傳華航無視醫囑逼斷腳空服員上班 他怒轟：閱讀能力出問題？

這時間喝咖啡死亡風險低16% 哈佛醫師揭最健康喝法、沖煮方式

還在救災傳「花蓮縣府官員退工作群組」 總協調官季連成怒：心態可議

雄獅斥資3億拚數位AI升級 董事長王文傑親自領軍讓AI深入營運核心

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
雄獅集團投入3億推動三年數位轉型，讓AI深入營運核心。圖／雄獅提供
雄獅集團投入3億推動三年數位轉型，讓AI深入營運核心。圖／雄獅提供

雄獅（2731）投資3億，董事長王文傑親自領軍，讓AI深入營運核心，拚數位AI升級，業界首創智能客服「LiLi」、「雄小秘」24小時服務。

AI人工智慧浪潮重塑產業版圖，雄獅旅遊積極佈局組織人才與服務體驗的內外雙軸數位轉型，董事長王文傑親自領軍，讓AI深入營運核心，已於2025年5月成立旅遊科技部，投入3億元推動改革計畫，初期已推出智能客服與流程自動化（RPA），將整合大數據與AI決策系統，打造人機協作常態化。

今年率先領先旅行社同業，陸續推出文字智能客服「LiLi」、虛擬行前秘書「雄小秘」，從業務、營運、客戶、工具到流程全方位優化，預期透過AI提升服務效率、優化顧客體驗、導入業績成長、拓展新世代用戶，將人力資源從重複性工作中解放出來，提供更精準、符合旅客需求的新旅遊服務體驗。

雄獅自去年12月啟用智慧門市「Lion Square」忠孝店，導入24小時智能取件櫃，持續深化數位服務。今年1月再推出以大型語言模型（LLM）為核心的文字智能客服「LiLi」，以24小時即時互動回應旅客需求。截至9月，「LiLi」累計服務人次已突破9萬，其中三成標準業務需求（FAQ）可即時由AI完成，顯著降低客服等待時間；夜間服務占比達15%，展現AI全天候支援效益。自4月至今，「LiLi」已創造逾3千萬的轉換營收，其中8、9月，每日平均服務近千人，單月皆超過9百萬轉換營收，顯示AI對營運具高槓桿成效。

針對已訂購行程的旅客，雄獅進一步推出專屬行前秘書「雄小秘」，打造AI Agent（人工智慧代理人），解決傳統實體說明會的痛點，提升資訊傳遞效率。出團前旅客可透過連結隨時取得完整出團資訊，進行即時諮詢，未來還可自動化處理服務窗口常見的行政作業，包括契約簽署、尾款繳交等。目前「雄小秘」先於東南亞線試行，可望於明年開始陸續導入各線別，預計將可服務百萬名旅客，展現AI技術的規模效益。在AI技術導入策略上，雄獅以「人機共創」為核心思維，不以取代人力為目標，而是強化決策與展延創造力，讓員工能有時間進行有創造力、生產力的工作，例如業務員能升級、專注旅遊產品與知識，並透過持續的內部訓練，進化成專業的旅遊顧問與達人。

此外，為推動集團全面邁向AI智慧化營運，啟動組織與技術同步轉型。一方面導入ChatGPT Business、數位工具Canva連結內部系統，能快速生成出團製作物，加速內部工作流程升級；另一方面同步擴大人才招募與培育，新增60位IT專才職缺，涵蓋資料工程、資料科學、機器學習、流程自動化與數位產品開發等領域，強化技術底盤。針對IT、行銷與通路部門，集團亦推動AI應用培訓，提升全員對人工智慧的實務理解與應用能力。高階主管則每週召開AI會議分享部門成果，將AI納入企業決策核心，形塑具前瞻性的數位轉型文化。

雄獅旅遊「雄小秘」，採用當前最熱門的AI數字人技術（Digital Human），定位為24小時的貼身旅遊秘書。圖／雄獅提供
雄獅旅遊「雄小秘」，採用當前最熱門的AI數字人技術（Digital Human），定位為24小時的貼身旅遊秘書。圖／雄獅提供
雄獅旅遊「LiLi」整合GPT模型與RAG技術，涵蓋普遍性旅遊問題、旅遊產品推薦、旅遊定型化契約等專業解讀，定位為24小時在線。圖／雄獅提供
雄獅旅遊「LiLi」整合GPT模型與RAG技術，涵蓋普遍性旅遊問題、旅遊產品推薦、旅遊定型化契約等專業解讀，定位為24小時在線。圖／雄獅提供

AI 雄獅 人工智慧 營收

延伸閱讀

高雄星光水岸公園24日試營運 新增滑水道、水上鞦韆

不斷互探底線…學者：緊張-升級-休戰 美中角力新常態

中國官網自稱「全球稀土秩序管理者」 要反制美國

高雄澄清湖運動專區啟動招商 台鋼雄鷹表態有意投標

相關新聞

世界鋼鐵協會理事會預測：明年需求小幅回升 新興市場領跑

世界鋼鐵協會理事會2025年10月短期需求預測指出，全球鋼鐵需求2025年築底、2026年起小幅回升；成熟經濟體放緩、新...

雄獅斥資3億拚數位AI升級 董事長王文傑親自領軍讓AI深入營運核心

雄獅（2731）投資3億，董事長王文傑親自領軍，讓AI深入營運核心，拚數位AI升級，業界首創智能客服「LiLi」、「...

台塑企業總動員出席台北紡織展 秀轉型成果

台塑企業拚轉型，今天在新任行政中心總裁吳嘉昭的領軍下，盛大參加台北紡織展（TITAS），展出全系列環保、機能紡織品。其中...

手搖飲戰國時代來臨…TEA TOP啟動數位轉型 解放員工雙手

在市場競爭日益激烈的手搖飲戰國時代，百年傳承的茶香該如何找到新出路？發跡於台中的「TEA TOP第一味」，承襲自南投老茶...

十年最慘買氣 前三季六都家戶購屋比寫新低、次低 這都僅1%民眾願買房

住商機構彙整六都民政局、地政局資料，2025年前三季六都家戶購屋比全面下滑，其中桃園市、高雄市寫歷年最低紀錄，新北市也跌...

南亞與日本Kuraray Trading聯手開發四項創新機能纖維 TITAS首度亮相

南亞（1303）14日宣布，攜手日本知名高機能材料公司可樂麗商事株式會社（Kuraray Trading Co., Lt...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。