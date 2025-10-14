雄獅斥資3億拚數位AI升級 董事長王文傑親自領軍讓AI深入營運核心

雄獅（2731）投資3億，董事長王文傑親自領軍，讓AI深入營運核心，拚數位AI升級，業界首創智能客服「LiLi」、「雄小秘」24小時服務。

AI人工智慧浪潮重塑產業版圖，雄獅旅遊積極佈局組織人才與服務體驗的內外雙軸數位轉型，董事長王文傑親自領軍，讓AI深入營運核心，已於2025年5月成立旅遊科技部，投入3億元推動改革計畫，初期已推出智能客服與流程自動化（RPA），將整合大數據與AI決策系統，打造人機協作常態化。

今年率先領先旅行社同業，陸續推出文字智能客服「LiLi」、虛擬行前秘書「雄小秘」，從業務、營運、客戶、工具到流程全方位優化，預期透過AI提升服務效率、優化顧客體驗、導入業績成長、拓展新世代用戶，將人力資源從重複性工作中解放出來，提供更精準、符合旅客需求的新旅遊服務體驗。

雄獅自去年12月啟用智慧門市「Lion Square」忠孝店，導入24小時智能取件櫃，持續深化數位服務。今年1月再推出以大型語言模型（LLM）為核心的文字智能客服「LiLi」，以24小時即時互動回應旅客需求。截至9月，「LiLi」累計服務人次已突破9萬，其中三成標準業務需求（FAQ）可即時由AI完成，顯著降低客服等待時間；夜間服務占比達15%，展現AI全天候支援效益。自4月至今，「LiLi」已創造逾3千萬的轉換營收，其中8、9月，每日平均服務近千人，單月皆超過9百萬轉換營收，顯示AI對營運具高槓桿成效。

針對已訂購行程的旅客，雄獅進一步推出專屬行前秘書「雄小秘」，打造AI Agent（人工智慧代理人），解決傳統實體說明會的痛點，提升資訊傳遞效率。出團前旅客可透過連結隨時取得完整出團資訊，進行即時諮詢，未來還可自動化處理服務窗口常見的行政作業，包括契約簽署、尾款繳交等。目前「雄小秘」先於東南亞線試行，可望於明年開始陸續導入各線別，預計將可服務百萬名旅客，展現AI技術的規模效益。在AI技術導入策略上，雄獅以「人機共創」為核心思維，不以取代人力為目標，而是強化決策與展延創造力，讓員工能有時間進行有創造力、生產力的工作，例如業務員能升級、專注旅遊產品與知識，並透過持續的內部訓練，進化成專業的旅遊顧問與達人。