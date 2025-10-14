台塑企業總動員出席台北紡織展 秀轉型成果

台塑企業拚轉型，今天在新任行政中心總裁吳嘉昭的領軍下，盛大參加台北紡織展（TITAS），展出全系列環保、機能紡織品。其中南亞攜手日本高機能材料商可樂麗商事株式會社（Kuraray），首次展開聯合行銷布局。

台塑企業今年盛大參加台北紡織展，包括台塑企業總裁暨南亞董事長吳嘉昭、台塑董事長郭文筆、台化總經理呂文進、福懋總經理李敏章等企業一級主管今天全到齊，合力展出Innovation、綠色休閒、機能羽絨、運動時尚、極限戶外、工裝防護與紡織原料7大主題。

吳嘉昭8月中接棒成為台塑企業行政中心總裁後，今天首度在媒體前公開現身，他表示，面對中國產能過剩以及美國關稅衝擊，台塑企業要自立自強，集團正從產品、事業、低碳、能源與數位5大構面全力拚轉型。

南亞攜手日本可樂麗，在今年台北紡織展首次聯合行銷布局，展出最新機能化纖產品。南亞主管表示，南亞長年深耕日本市場，在日本高機能聚酯纖維市場占有率近5成，透過與可樂麗策略合作，希望為全球機能紡織市場注入新動能。

南亞說明，南亞長期專注於聚酯纖維開發與製造，具備從原料、聚合、紡絲到織造的垂直整合能力；可樂麗商事株式會社為可樂麗集團旗下的專業貿易公司，專營纖維製品、化學品及功能性材料，擁有逾60年深厚市場經驗。雙方將以高度互補的產業優勢與共同永續理念為基礎，展開策略性合作。

此外，台化運用尼龍回收製程技術，深耕海洋廢棄漁網回收，朝閉鎖循環系統（Close loop）織物回收發展。透過化學法將廢胚布還原為己內醯胺（CPL），進而量產尼龍6回收環保粒，再製成環保絲，供下游福懋興業公司織布、印染並製成成衣，建構完整的一貫化機能戶外運動服飾生產鏈。

福懋則展出即將生產的eSMORE-TEXTM奈米紡絲耐隆透氣防水織物，採用全球首創的耐隆材質透氣防水膜，使布料表層與透氣膜皆由單一材質構成，有效降低循環回用門檻，展現循環經濟潛力。