手搖飲戰國時代來臨…TEA TOP啟動數位轉型 解放員工雙手

在市場競爭日益激烈的手搖飲戰國時代，百年傳承的茶香該如何找到新出路？發跡於台中的「TEA TOP第一味」，承襲自南投老茶廠的深厚底蘊，選擇以科技突圍，從自動點餐到AI製茶機，為全台近200家門市的茶飲事業，注入全新的數位動能。

「如果我們依照原本手搖飲料店的模式來安排人力，現在市場上已經沒有賺取利潤的空間了。」TEATOP營運中心協理楊心豪一語道出轉型的起點。

由珍鼎記茶飲公司於2006年創立的TEA TOP，面對勞健保、電費等營運成本逐年攀升，加上人才難尋、難留的困境，讓這個走過近20個年頭的手搖品牌啟動數位轉型。

智慧隊友上線 解放雙手回歸服務初心

轉型第一步，始於2021年底引進的自動點餐機；但真正深入核心的變革，是2024年導入的「AI智能製茶機」。員工在POS機（銷售時點情報系統）點單後，只須掃描杯身的QR Code，機台便會根據這杯飲料的「身分證」，定量釋出預設好的茶湯與糖漿。

楊心豪介紹，「它核心的功能是『控溫』與『控量』。」這台智能夥伴能確保每一杯飲品的黃金比例，解決了人工調製時因冰塊、茶湯抓取量不同而造成的品質浮動與原物料耗損。

這項改變，為門市帶來了三大效益：首先是大幅降低人員訓練的成本；其次是保證品質絕對穩定；最關鍵的，是將員工從繁瑣的背誦配方與搖茶動作中解放。

「以前員工會說『我要背比例，影響到我跟客人對話』、『因為我在做飲料，所以我沒辦法掃地』，但現在沒有這個問題了。」楊心豪說，當機器接手了標準化的調製工作，更能要求第一線員工專注於環境衛生，以及服務的溫度。

這種對「溫度」的堅持，源於TEA TOP深耕多年的熟客文化。「我們店裡有八成是常客。」楊心豪分享，尤其中部是TEA TOP的「大本營」，相較於北部都會區或觀光區對自動點餐機的高接受度，中部的消費者更習慣與店員寒暄點單。因此，將員工從吧檯解放出來，更是為了守護這份接地氣的人情味。

走過軟硬整合陣痛期 盼政府扮演資源整合角色

然而，這條轉型之路並非一帆風順。楊心豪指出，導入AI製茶機初期最大的挑戰在於軟硬體整合。當時從國外引進的機台，與台灣廠商開發的軟體時常「打架」，「硬體沒辦法支援，那我們就卡在這裡了。」

楊心豪認為，在資訊不對等的情況下，中小企業要找到可靠的技術夥伴猶如大海撈針，單純補助金錢難以解決根本問題。他期盼政府扮演資源整合角色，媒合優質廠商與有數位轉型需求的企業，「讓優質的飲料店，和優質的軟硬體廠商一起強強聯手，這樣才能更往進步的方向走。」

除了技術磨合，人員的適應也經歷了一段陣痛期。員工起初不習慣等待機器製作的「空檔」，覺得節奏變慢；經過不斷教育訓練，才逐漸適應新的工作流程，學會利用機器運轉的時間去備料、做其他事。「現在他們回到沒有機器的店支援，反而會覺得很不習慣。」楊心豪笑說。

數位工具讓新世代員工有歸屬感

TEA TOP的數位轉型藍圖，不僅僅是導入冰冷的機器。透過申請經濟部商業發展署「建構零售暨服務業數據共享創新服務計畫」，將補助化為員工福利，讓各門市員工能免費使用ChatGPT、影音剪輯軟體等訂閱制服務。

「其實現在年輕人不太在意錢，他們在意的是生活跟工作平衡。」楊心豪觀察，當公司能提供資源，支持員工的興趣，例如拍短影音，員工對品牌的歸屬感與連結度便會大幅提升。上班時，他們能發揮創意為門市拍攝社群影片；下班後，也能運用這些工具自我成長。

這個策略收穫了意想不到的效果。永和一家分店的員工，拍攝有趣短影音在Instagram廣傳，拉近了與顧客的距離，業績更因此翻了一倍。

務實轉型拓點國際 以穩健步伐迎接挑戰

對於傳統與創新的平衡，楊心豪抱持著務實的態度。2025年4月，TEA TOP啟用了位於台中北屯的全新企業總部暨物流研發中心，這座基地不僅是所有加盟夥伴的堅實後盾，更是品牌持續創新的後勤樞紐。

楊心豪說，TEA TOP的策略是「先嘗試，看到結果」，好的延續，不好的就淘汰。在堅持茶葉品質的基礎上，品牌版圖也早已跨出台灣，自2014年起陸續在美國、香港等地插旗，將台灣茶的魅力帶向國際。未來，TEA TOP將以穩健而開放的姿態，一步步走出自己的轉型之路，讓茶香持續飄揚。