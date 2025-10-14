十年最慘買氣 前三季六都家戶購屋比寫新低、次低 這都僅1%民眾願買房

住商機構彙整六都民政局、地政局資料，2025年前三季六都家戶購屋比全面下滑，其中桃園市、高雄市寫歷年最低紀錄，新北市也跌至平十年來最低，而台北市、台中市、台南市則皆為十年來次低水準，顯示國內房市買氣嚴重受挫。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，今年受打房與限貸壓力影響，自住族群轉趨保守，購屋比同步下滑，顯示市場觀望氣氛濃厚。

住商機構根據六都民政與地政數據，盤整各區域家戶數與買賣移轉棟數，進而計算各大都會區家戶購屋比，比較區域購屋意願。

其中台北市購屋比1.6%，為六都中最低，亦平十年來次低紀錄，象徵今年前三季每百戶中僅約1戶人有買房；而新北市家戶購屋比2.0%，也是持平十年來最低檔；桃園市前三季家戶購屋比達3.1%，雖是六都中最高，惟仍寫近十年有統計以來最低。

而台中市購屋比2.7%、台南市1.9%，也則創十年次低紀錄；至於高雄市家戶購屋比達1.9%，亦下探十年以來最低紀錄。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨表示，六都購屋比走入十年來的低點，顯示市場已進入空頭，正式進入休整期，未來隨著高房價、限貸與政策的三重夾殺，今年至明年初為止，買氣應難以回神。

惟徐佳馨指出，現階段若消費者能掌握進場時機，在一片房市低迷時，有較大議價空間，自住型買方可趁盤整期，觀察價格掌握最佳進場時機。