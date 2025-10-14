南亞與日本Kuraray Trading聯手開發四項創新機能纖維 TITAS首度亮相

南亞（1303）14日宣布，攜手日本知名高機能材料公司可樂麗商事株式會社（Kuraray Trading Co., Ltd.）共同開發四大創新機能纖維，首度於2025年台北紡織展（TITAS）對外展出。南亞指出，未來雙方將持續深化合作，從原料研發到應用設計，共創永續且高機能的紡織材料新紀元。

南亞為全球高機能聚酯纖維領導廠商，長年深耕日本市場，市占率已達近五成，秉持著嚴格的品質管控與持續創新的開發能力，促使此次雙方開啟策略性合作，透過本次 TITAS 展出，正式進行首次聯合行銷布局，為全球機能紡織市場注入嶄新動能。

可樂麗商事株式會社為可樂麗集團旗下的專業貿易公司，專營纖維製品、化學品及功能性材料，擁有逾60年的深厚市場經驗，致力成為集團與全球市場之間的重要橋梁。雙方以高度互補的產業優勢與共同的永續理念為基礎，展開策略性合作。

南亞與可樂麗商事株式會社在今年TITAS聯合展出的重點產品共有四大項，都是雙方融合原料加工與功能設計優勢所誕生的創新成果，產品包括：

一， 易開纖型超細纖維：無需使用減量或磨毛製程即可開纖，使製程更減碳，開纖後纖維如同刷子一般，可更輕鬆的帶走髒汙，布面絨感效果也更升級，搭配100%回收原料製作，達到製程、原料雙重減碳。

二，輕量速乾深染纖維：紗線表層有無數微細孔洞，可使布面具輕量及深染效果，且垂墜性良好，本次新開發增加吸濕排汗效果，讓機能更升級。

三，輕量速乾疏水纖維：質輕、疏水，且可與PET交織並上色、高溫定型及印花，其疏水效果不受洗滌次數影響，擴大疏水纖維的應用範圍。

四，防汗漬/防透視纖維：於輕薄或淺色的布料亦可達到防汗漬及防透視效果，適用於春夏款或淺色襯衫設計。

此外，南亞也在TITAS也同步展出兩項環保永續與特殊機能產品，包括「 Chromuch節水染色原著色絲」，這是全球首家、台灣唯一取得Bluesign認證的原著聚酯色絲大廠。相較傳統染程，Chromuch產品可節省78%碳排放和97%水資源，其專利的「ChromShield™鎖色技術」具卓越色牢度且大幅提升色域，今年更成功打入機能工作服市場，不僅符合EN20471標準的高可視性螢光色，水洗、日光牢度亦佳。

二是「Nyudex - TPEE新型聚酯彈性絲」，這項產品具有類似Spandex的彈性特性，因屬聚酯系列可與聚酯纖維交織開發單一材質布料，有助於舊衣的回收再利用；與Spandex彈性纖維相比，TPEE採用熔融紡絲製程，製程中無需使用溶劑，且熱定型溫度較低具節能優勢，也能讓織物有較佳的手感及色牢度，今年首次展出印花版布料，可提升視覺效果。