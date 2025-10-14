案場來人持續下探 建商鬆動了 第3季新案殺價空間擴大

根據591新建案統計，今年第3季六都、新竹縣市新建案總銷金額達4,938億元，季減12%、年減26%，全面呈現量縮；進場個案數351件、戶數2.5萬戶，雙雙較上季及去年同期衰退。

價格方面，第3季新建案每坪開價、成交單價分別為60萬元、56萬元，較前季收斂；值得一提，第3季全國新建案市場平均議價率走揚，較前季小幅增加至7.2%，惟案場來人持續下探，顯見建商姿態雖有所放軟，但短期內消費者明顯不買單。

數字科技（5287）旗下591新建案分析，第3季延續上半年低迷走勢，亮點並不多，即便新案房價漲勢趨緩，且又有新青安房貸鬆綁、央行延長換屋期限等利多，仍難擋房市不景氣。

591新建案表示，現階段除非建商端出的牛肉具有誠意，否則買方幾乎都是「看熱鬧」居多，實際出手仍是少數，預期第4季市場將維持盤整格局，建商推案將更趨保守。

台北市第3季僅28案進場、總銷802億元，其中總銷金額較去年衰退5成，隨著供給持續收斂，第3季案場來人卻逆勢回溫，相較前季16組一口氣回升至20組左右，關鍵在於北士科重劃區內的「潤泰之森」及「華固芙心」等指標案，平均單周都有50組以上來人，拉高水準所致，然而目前在缺乏議題點綴的區域，部分新案來人卻寥寥無幾，表現相當懸殊。

新北市第3季總銷金額達867.76億元雖然創下近一年新低，但在龐大剛性買盤支撐下，建商信心依舊堅挺，不僅每坪開價及成交價牢牢鎖定在每坪6、7字頭高點，此外，在小宅及地段效應發酵下，各行政區高單價個案也是越來越多，如在新店區大坪林、七張等生活圈就有「友座明明德」、「東基M1」預售新案每坪開價突破百萬，導致整體房價居高不下。

南部方面，台南市成為第3季最大驚奇，即便個案數未能成長，但在「國城寳實」、「悦讀耶魯」等重劃區大案挹注下，總銷突破850億創歷史新高，仍較前季和去年同期成長2倍之多，每坪開價、成交價更年漲逾一成，在一片低潮中顯得尤為搶眼。

反觀高雄市，去年適逢指標案登場拉高基期，今年第3季個案、戶數及總銷金額年減皆超過四成，供給可說提早入冬。