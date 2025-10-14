快訊

高雄柏油山爭議 「合法」外衣難掩市府監管程序的黑洞

列黑名單拒載？「最噁航班」乘客嗑7便當還邊吐邊丟食 立榮航空回應了

「風神」最快周五生成估達中颱 1情況恐侵台…共伴效應威脅熱區曝

聽新聞
0:00 / 0:00

案場來人持續下探 建商鬆動了 第3季新案殺價空間擴大

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
根據591新建案統計，第3季全國新建案市場平均議價率走揚，較前季小幅增加至7.2%，惟案場來人持續下探，顯見建商姿態雖有所放軟，但短期內消費者明顯不買單。591新建案提供
根據591新建案統計，第3季全國新建案市場平均議價率走揚，較前季小幅增加至7.2%，惟案場來人持續下探，顯見建商姿態雖有所放軟，但短期內消費者明顯不買單。591新建案提供

根據591新建案統計，今年第3季六都、新竹縣市新建案總銷金額達4,938億元，季減12%、年減26%，全面呈現量縮；進場個案數351件、戶數2.5萬戶，雙雙較上季及去年同期衰退。

價格方面，第3季新建案每坪開價、成交單價分別為60萬元、56萬元，較前季收斂；值得一提，第3季全國新建案市場平均議價率走揚，較前季小幅增加至7.2%，惟案場來人持續下探，顯見建商姿態雖有所放軟，但短期內消費者明顯不買單。

數字科技（5287）旗下591新建案分析，第3季延續上半年低迷走勢，亮點並不多，即便新案房價漲勢趨緩，且又有新青安房貸鬆綁、央行延長換屋期限等利多，仍難擋房市不景氣。

591新建案表示，現階段除非建商端出的牛肉具有誠意，否則買方幾乎都是「看熱鬧」居多，實際出手仍是少數，預期第4季市場將維持盤整格局，建商推案將更趨保守。

台北市第3季僅28案進場、總銷802億元，其中總銷金額較去年衰退5成，隨著供給持續收斂，第3季案場來人卻逆勢回溫，相較前季16組一口氣回升至20組左右，關鍵在於北士科重劃區內的「潤泰之森」及「華固芙心」等指標案，平均單周都有50組以上來人，拉高水準所致，然而目前在缺乏議題點綴的區域，部分新案來人卻寥寥無幾，表現相當懸殊。

新北市第3季總銷金額達867.76億元雖然創下近一年新低，但在龐大剛性買盤支撐下，建商信心依舊堅挺，不僅每坪開價及成交價牢牢鎖定在每坪6、7字頭高點，此外，在小宅及地段效應發酵下，各行政區高單價個案也是越來越多，如在新店區大坪林、七張等生活圈就有「友座明明德」、「東基M1」預售新案每坪開價突破百萬，導致整體房價居高不下。

南部方面，台南市成為第3季最大驚奇，即便個案數未能成長，但在「國城寳實」、「悦讀耶魯」等重劃區大案挹注下，總銷突破850億創歷史新高，仍較前季和去年同期成長2倍之多，每坪開價、成交價更年漲逾一成，在一片低潮中顯得尤為搶眼。

反觀高雄市，去年適逢指標案登場拉高基期，今年第3季個案、戶數及總銷金額年減皆超過四成，供給可說提早入冬。

建案 建商 重劃區

延伸閱讀

台中太平社區4樓陽台凌晨轟然墜落 其他住戶怕下一個是我家

0050定期定額人氣飆 台積穩居個股第一

新市政大樓建商可分回萬坪？基市：言之過早

柯文哲案防逃！李文娟、端木正本月起再以個案手機報到8個月

相關新聞

十年最慘買氣 前三季六都家戶購屋比寫新低、次低 這都僅1%民眾願買房

住商機構彙整六都民政局、地政局資料，2025年前三季六都家戶購屋比全面下滑，其中桃園市、高雄市寫歷年最低紀錄，新北市也跌...

南亞與日本Kuraray Trading聯手開發四項創新機能纖維 TITAS首度亮相

南亞（1303）14日宣布，攜手日本知名高機能材料公司可樂麗商事株式會社（Kuraray Trading Co., Lt...

案場來人持續下探 建商鬆動了 第3季新案殺價空間擴大

根據591新建案統計，今年第3季六都、新竹縣市新建案總銷金額達4,938億元，季減12%、年減26%，全面呈現量縮；進場...

斥資近30億元打造林口新地標 國家檔案館試營運破10萬人潮

國家發展委員會檔案管理局14日表示，全國首座「國家檔案館」自9月初試營運以來，吸引逾10萬人次入館參觀...

房市買氣十年最慘 北市每百戶僅一戶買房

今年房市買氣轉冷有多明顯？住商機構統計今年前三季六都家戶購屋比，六都全面下滑，其中桃園、高雄創歷年最低紀錄，新北市也跌至...

影／紡織展今開幕 蕭美琴：MIT已是高品質與創新代名詞

2025台北紡織展上午在南港展覽館一館舉行開幕典禮，副總統蕭美琴致詞時表示，台灣紡織業是最早在國際市場打出口碑並建立信譽...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。