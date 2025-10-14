儒鴻董座談第4季景氣非搖搖欲墜而是具挑戰性 關鍵看通膨與消費力

儒鴻（1476）董事長王樹文14日出席台北紡織展時表示，對於第4季景氣，他不同意先前總經理所說的 Crumbling（搖搖欲墜），而是認為現階段屬於「Challenge」、非常具挑戰性，關鍵變數仍在於美國年底 Holiday 銷售狀況能否帶動整體消費力。

王樹文指出，第4季的挑戰在於美國通膨壓力仍重，特別是餐飲價格「又加倍了」，薪資未明顯成長下，消費者購買力下降，勢必影響非必要品消費。他分析，服飾仍屬生活必需，但消費者可能轉向更具價格競爭力的品牌，部分品牌的需求將出現選擇性減少。

就營運表現而言，王樹文說，儒鴻今年前三季表現「還不錯」，9月營收約32億餘元，另有約1億多因船期延遲遞延至10月認列。今年以來除了2月外，其餘月份單月營收皆維持30億元以上水準，預期第4季亦將延續此表現。即便面臨全球需求不確定、匯率波動加劇的情況下，公司仍維持穩定成長。

談及通膨與關稅影響，他認為，第4季漲價效應與關稅壓力將開始顯現，主要是因為第3季出貨的高價產品尚未上架，零售端的價格調整將在第4季發酵。預期物價上漲的反應時間會落在今年底，而非明年。

至於明年展望，王樹文坦言，目前訂單屬「Protection Forecast（防護性預測）」，準確率約八成，整體「看起來還不錯」。不過，他也提醒，接下來整體出貨表現仍具挑戰性，主要是Holiday銷售結果將直接影響明年第1季的動能，「如果Halloween賣得好，明年第1季就穩了，目前還在觀察中。

王樹文自評對景氣一向「偏保守」，對明年第1季的看法仍是「審慎樂觀」。主要是目前的方向和展望數據確實偏正向，但實際結果仍取決於年底銷售數字與合作品牌夥伴的市場表現。他強調，儒鴻在產品創新與產能配置上持續優化，若年底消費市場回穩，明年整體營運有望再度成長。同時隨著新產品比重攀升，也有利明年ASP持續向上攀升。

在環保材料布局方面，王樹文指出，儒鴻早在三、四年前即開始使用回收聚酯（Recycled Polyester），主要來源為寶特瓶回收。早期回收料價格甚至高於原生料，因回收過程需經收集、清洗、粉碎、脫色等程序，成本較高且品質不穩定。不過，隨技術進步，成本逐步下降，品質穩定度亦提升。

目前公司使用的環保材料占比已超過50%。未來將推進「Garment to Garment（衣轉衣）」的封閉循環概念，實現整件衣物回收再製，同時推動Prime Fit Zero單一材質設計，方便回收與再利用。