斥資近30億元打造林口新地標 國家檔案館試營運破10萬人潮

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導
國家檔案館空拍實景。國發會檔案管理局提供
國家檔案館空拍實景。國發會檔案管理局提供

國家發展委員會檔案管理局14日表示，全國首座「國家檔案館」自9月初試營運以來，吸引逾10萬人次入館參觀，預定於11月22日正式開館。新館設於新北市林口區，斥資29.19億元打造，為我國首座兼具典藏、展示與研究功能的國家級檔案館，兼具文化記憶保存與公共教育推廣意義。

檔案管理局指出，館藏檔案量體龐大，共分為25大類，內容涵蓋政治等面向；其中最早的檔案可追溯至1743年（乾隆八年）的清代地契，見證台灣數百年歷史脈絡。林口基地共設55間檔案庫房，具備恆溫恆濕與防災系統，可容納長達100公里的國家檔案，高度約相當於200座台北101大樓。如此龐大的典藏規模，可讓館方持續蒐藏並保存重要公共檔案。

試營運期間，除展廳湧現人潮外，建築景觀與公共藝術也成為熱門打卡地標。館舍地上10層樓，外觀採紅色漸層玻璃帷幕設計，象徵林口層層紅土岩層與檔案記憶的厚度；基地面積2.56公頃，但僅開發四分之一，其餘空間保留自然滯洪綠地，融入林口運動公園綠帶，營造城市中的生態共融地景。

檔案館內規劃常設與特展空間，首展「島嶼．我們的故事」以「重返1987」解嚴檔案為主題，並設置兒童體驗區、咖啡廳與文創商店，讓檔案走出公文櫃、走進日常生活。館方同時設有研究閱覽中心及數位典藏技術區，提供學者及民眾查閱與研究，期望成為全民共享記憶的新文化地標。

