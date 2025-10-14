房市買氣十年最慘 北市每百戶僅一戶買房

今年房市買氣轉冷有多明顯？住商機構統計今年前三季六都家戶購屋比，六都全面下滑，其中桃園、高雄創歷年最低紀錄，新北市也跌至十年來最低，而台北、台中、台南則皆為十年來次低水準。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，今年受打房與限貸壓力影響，自住族群轉趨保守，購屋比同步下滑，顯示市場觀望氣氛濃厚。

住商機構根據六都民政與地政數據，盤整各區家戶數與買賣移轉棟數，計算各家戶購屋比，比較區域購屋意願。

統計發現，六都今年前三季家戶購屋比，與去年同期相比皆明顯重挫，其中台北市購屋比1.6%，代表前三季每百戶中僅約1戶人有買房，為六都中最低，亦平十年來次低紀錄。

新北市家戶購屋比2.0%，也是持平十年來最低檔，桃園市前三季家戶購屋比達3.1%，雖是六都中最高，惟仍創近十年有統計以來最低；台中市購屋比2.7%、台南市1.9%，也創十年次低紀錄；高雄市家戶購屋比1.9%，亦下探十年以來最低紀錄。

賴志昶分析，雙北房價高漲，已使首購族購屋壓力極大，即使有新青安等利多政策，市場仍難回到過往熱度。

桃園市雖長期受惠軌道經濟與「脫北者」移入，因此在房市全盤趨冷情下之下，家戶購屋比仍能維持3.1%，象徵每百戶中還有3戶買房，但整體買盤還是受大盤衝擊，創十年來最低。

中南部縣市受惠於重大建設、科技產業進駐等議題，疫情後房價漲勢兇猛，惟適逢房市翻轉態勢明確，投資與置產族群全面退場，導致房市買氣亦進入修正期。