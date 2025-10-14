聽新聞
影／紡織展今開幕 蕭美琴：MIT已是高品質與創新代名詞
2025台北紡織展上午在南港展覽館一館舉行開幕典禮，副總統蕭美琴致詞時表示，台灣紡織業是最早在國際市場打出口碑並建立信譽的產業之一，從早期的布料、成衣代工到現今的世界級技術，現在「MIT」三個字已成為高品質與創新的代名詞。
蕭美琴表示自己是台灣機能科技布料的忠實愛用者，參與許許多多的場合，包含今天的服飾與國慶外賓晚宴禮服都是MIT的科技機能布料，很多人以為是名貴的衣服，事實上每一件都是MIT，透氣、彈性、舒適，讓我們在忙碌的工作中也一樣的自在，這就是MIT。
