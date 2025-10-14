快訊

影／紡織展今開幕 蕭美琴：MIT已是高品質與創新代名詞

攝影中心／ 記者余承翰／台北即時報導
2025台北紡織展今天在南港展覽館一館登場，參展廠商展示各式機能布料與服飾。記者余承翰／攝影
2025台北紡織展今天在南港展覽館一館登場，參展廠商展示各式機能布料與服飾。記者余承翰／攝影

2025台北紡織展上午在南港展覽館一館舉行開幕典禮，副總統蕭美琴致詞時表示，台灣紡織業是最早在國際市場打出口碑並建立信譽的產業之一，從早期的布料、成衣代工到現今的世界級技術，現在「MIT」三個字已成為高品質與創新的代名詞。

蕭美琴表示自己是台灣機能科技布料的忠實愛用者，參與許許多多的場合，包含今天的服飾與國慶外賓晚宴禮服都是MIT的科技機能布料，很多人以為是名貴的衣服，事實上每一件都是MIT，透氣、彈性、舒適，讓我們在忙碌的工作中也一樣的自在，這就是MIT。

2025台北紡織展上午在南港展覽館一館舉行開幕典禮，副總統蕭美琴（左四）、中華民國紡織業拓展會董事長郭紹儀（右四）、總統府資政沈榮津（左二）等出席嘉賓一同合影。記者余承翰／攝影
2025台北紡織展上午在南港展覽館一館舉行開幕典禮，副總統蕭美琴（左四）、中華民國紡織業拓展會董事長郭紹儀（右四）、總統府資政沈榮津（左二）等出席嘉賓一同合影。記者余承翰／攝影
2025台北紡織展今天在南港展覽館一館登場，參展廠商展示各式機能布料與服飾。記者余承翰／攝影
2025台北紡織展今天在南港展覽館一館登場，參展廠商展示各式機能布料與服飾。記者余承翰／攝影
2025台北紡織展今天在南港展覽館一館登場，儒鴻董事長王樹文接受媒體訪問。記者余承翰／攝影
2025台北紡織展今天在南港展覽館一館登場，儒鴻董事長王樹文接受媒體訪問。記者余承翰／攝影
2025台北紡織展上午在南港展覽館一館舉行開幕典禮，副總統蕭美琴表示，從早期的布料、成衣代工到現今的世界級技術，現在「MIT」三個字已成為高品質與創新的代名詞。記者余承翰／攝影
2025台北紡織展上午在南港展覽館一館舉行開幕典禮，副總統蕭美琴表示，從早期的布料、成衣代工到現今的世界級技術，現在「MIT」三個字已成為高品質與創新的代名詞。記者余承翰／攝影
2025台北紡織展上午在南港展覽館一館舉行開幕典禮，中華民國紡織業拓展會董事長郭紹儀出席致詞。記者余承翰／攝影
2025台北紡織展上午在南港展覽館一館舉行開幕典禮，中華民國紡織業拓展會董事長郭紹儀出席致詞。記者余承翰／攝影
2025台北紡織展上午在南港展覽館一館舉行開幕典禮，伊林模特兒展示各種機能布料服飾。記者余承翰／攝影
2025台北紡織展上午在南港展覽館一館舉行開幕典禮，伊林模特兒展示各種機能布料服飾。記者余承翰／攝影
2025台北紡織展上午在南港展覽館一館舉行開幕典禮，副總統蕭美琴（右二）至各廠商攤位參觀，她也表示自己是MIT科技布料的忠實愛用者，包含今天的服飾與國慶外賓晚宴的禮服都是機能布料。記者余承翰／攝影
2025台北紡織展上午在南港展覽館一館舉行開幕典禮，副總統蕭美琴（右二）至各廠商攤位參觀，她也表示自己是MIT科技布料的忠實愛用者，包含今天的服飾與國慶外賓晚宴的禮服都是機能布料。記者余承翰／攝影
2025台北紡織展今天在南港展覽館一館登場，參展廠商展示各式機能布料與服飾。記者余承翰／攝影
2025台北紡織展今天在南港展覽館一館登場，參展廠商展示各式機能布料與服飾。記者余承翰／攝影
2025台北紡織展今天在南港展覽館一館登場，參展廠商展示各式機能布料與服飾。記者余承翰／攝影
2025台北紡織展今天在南港展覽館一館登場，參展廠商展示各式機能布料與服飾。記者余承翰／攝影
2025台北紡織展上午在南港展覽館一館舉行開幕典禮，中華民國紡織業拓展會董事長郭紹儀（右）致贈一幅布料製成的肖像畫給副總統蕭美琴（左），讓她驚喜地露出笑容。記者余承翰／攝影
2025台北紡織展上午在南港展覽館一館舉行開幕典禮，中華民國紡織業拓展會董事長郭紹儀（右）致贈一幅布料製成的肖像畫給副總統蕭美琴（左），讓她驚喜地露出笑容。記者余承翰／攝影
2025台北紡織展上午在南港展覽館一館舉行開幕典禮，副總統蕭美琴（中）至各廠商攤位參觀，她也表示自己是MIT科技布料的忠實愛用者，包含今天的服飾與國慶外賓晚宴的禮服都是機能布料。記者余承翰／攝影
2025台北紡織展上午在南港展覽館一館舉行開幕典禮，副總統蕭美琴（中）至各廠商攤位參觀，她也表示自己是MIT科技布料的忠實愛用者，包含今天的服飾與國慶外賓晚宴的禮服都是機能布料。記者余承翰／攝影

