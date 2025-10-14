快訊

MLB／大谷翔平打擊低潮仍閃他有原因 釀酒人教頭：1分都不想掉

行李塞滿台灣砂糖爆紅 日本蘋果糖老闆糗曝：現在才知道白粉意思

韓國瑜許可鳳山水庫光電板 陳菁徽：招標陳菊、啟用陳其邁

聽新聞
0:00 / 0:00

有它就贏、沒有躺平？隱形富豪集散地「地位」不保

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
四大縣轄市人口變化。資料來源／馨傳不動產提供
四大縣轄市人口變化。資料來源／馨傳不動產提供

科技業影響有多大？ 馨傳不動產智庫統計全台四大縣轄市近25年人口變化，除了竹北市外，彰化市、屏東市、員林市人口數量都如逆水行舟，一路「倒退嚕」。

馨傳不動產智庫執行長何世昌表示，現在的情況是，在股市，只要AI還活著，其他產業都仆街，股市仍舊欣欣向榮。

而在地方，搭上科技業順風車輕鬆「躺贏」，沒搭上車的只能「躺平」。

根據馨傳統計，全台四大縣轄市，長期位居龍頭、人口最多的彰化市，在民國90年多達23.1萬人，但近年一路下滑，今年9月已只剩22.1萬人，已少了約1萬人。

屏東市、員林市情況也相同， 屏東從21.5萬人降至19.1萬，少了2.4萬人；員林也從12.6萬人減至12.2萬人。

唯獨竹北市不同，在竹科園區加持下，過去25年，人口從9萬人大增至目前22萬人，和第一名的彰化市相僅數百人。

何世昌表示，彰化是中台灣傳產業大本營，有隱形富豪集散地之稱，當地70歲以上長者每人能領到6千元新春敬老金，讓許多人羨慕，官方對外直言，就是因為隱形富豪多，遺產稅贈與稅也比較多，因此可以有較多的福利。

不過，即便如此也擋不住少子化的浪潮，人口持續緩步下滑。而由科技業支撐的竹北，則是逆勢突圍，僅管近年房價暴漲，但人口持續移入，取代彰化市，成為台灣人口數第一縣轄市有如探囊取物。

竹北房市示意圖／住宅週報提供
竹北房市示意圖／住宅週報提供

科技業 遺產稅 贈與稅

延伸閱讀

陽光行動／不只缺工 勞動力高齡化海嘯來襲

不動產自益信託 免印花稅

竹北人口將超車！彰化市長：將下猛藥砸錢拚生育救人口數

新北促參獲三冠王！逾25萬人口區域啟動第二座運動中心計畫

相關新聞

影／紡織展今開幕 蕭美琴：MIT已是高品質與創新代名詞

2025台北紡織展上午在南港展覽館一館舉行開幕典禮，副總統蕭美琴致詞時表示，台灣紡織業是最早在國際市場打出口碑並建立信譽...

有它就贏、沒有躺平？隱形富豪集散地「地位」不保

科技業影響有多大？ 馨傳不動產智庫統計全台四大縣轄市近25年人口變化，除了竹北市外，彰化市、屏東市、員林市人口數量都如逆...

預售市場陷「三低」！桃園周來人寫新低、台中僅7組

根據591新建案統計，今年第3季六都、新竹總銷金額達4,938億元，季減12%、年減26%，全面呈現量縮；進場個案數35...

雷虎於華府行銷 MIT 無人艇及無人機 搶攻非紅供應鏈商機

全球最大的陸軍裝備展覽「美國陸軍協會年會(AUSA 2025)」，在華盛頓特區華特會展中心隆重登場。雷虎科技（8033）...

生技論壇11月12日登場／長佳智能總座李友錚：AI 成醫護缺口解方

長佳智能總經理李友錚表示，AI已進入全球爆發期，醫療產業正是應用最廣、成長最快的領域之一。

台塑集團扭轉頹勢 Q3轉盈 南亞、台化、台塑化繳出獲利成績

台塑四寶昨（13）日公布第3季自結財報，單季稅後純益合計130.2億元，扭轉今年上半年的頹勢，除了台塑仍小幅虧損之外，南...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。