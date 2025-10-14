有它就贏、沒有躺平？隱形富豪集散地「地位」不保

科技業影響有多大？ 馨傳不動產智庫統計全台四大縣轄市近25年人口變化，除了竹北市外，彰化市、屏東市、員林市人口數量都如逆水行舟，一路「倒退嚕」。

馨傳不動產智庫執行長何世昌表示，現在的情況是，在股市，只要AI還活著，其他產業都仆街，股市仍舊欣欣向榮。

而在地方，搭上科技業順風車輕鬆「躺贏」，沒搭上車的只能「躺平」。

根據馨傳統計，全台四大縣轄市，長期位居龍頭、人口最多的彰化市，在民國90年多達23.1萬人，但近年一路下滑，今年9月已只剩22.1萬人，已少了約1萬人。

屏東市、員林市情況也相同， 屏東從21.5萬人降至19.1萬，少了2.4萬人；員林也從12.6萬人減至12.2萬人。

唯獨竹北市不同，在竹科園區加持下，過去25年，人口從9萬人大增至目前22萬人，和第一名的彰化市相僅數百人。

何世昌表示，彰化是中台灣傳產業大本營，有隱形富豪集散地之稱，當地70歲以上長者每人能領到6千元新春敬老金，讓許多人羨慕，官方對外直言，就是因為隱形富豪多，遺產稅、贈與稅也比較多，因此可以有較多的福利。