經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導
統一集團玲廊滿藝首度攜手尊彩藝術中心，《未來棲居》展覽開展。統一集團/提供
統一集團玲廊滿藝首度攜手尊彩藝術中心，《未來棲居》展覽開展。統一集團/提供

統一集團（1216）旗下藝文品牌玲廊滿藝與尊彩藝術中心首度攜手合作推出的展覽《未來棲居》，即日起至11月30日於台北Dream Plaza百貨6樓的玲廊滿藝展出。展覽邀集三位台灣藝術家——嚴靖傑、黃頤勝、徐主音，以繪畫為語言，探討在不確定的時代中，人們如何尋找安放自身與心靈的「未來棲居」。

玲廊滿藝表示，「棲居」不僅意味住所，更象徵人類在文明發展中追尋歸屬的方式。展覽以「漂流、舞台、感知、夢想與居所」為線索，開啟對未來生命樣態的多重想像。嚴靖傑的〈未來漂流〉系列以寓言式畫面描繪動物在異境中漂泊，隱喻當代人的不安與希望；黃頤勝以劇場化構圖與超現實場景，將麻雀置入荒誕舞台，揭示現實的荒謬與內在的矛盾；徐主音則以抽象筆觸與色彩節奏，創造出流動而溫柔的精神棲所，象徵面對未來的愛與勇氣。

《未來棲居》不僅是一場藝術展覽，更是一場對未來生活與心靈歸屬的深層對話。三位藝術家以各自的創作語言，構築出在漂泊與想像之間的安放之所，邀請觀者共同思索：在未知的未來，我們該如何重新理解「家」的意義。

藝術家 統一集團 劇場

