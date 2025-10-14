餐飲業9月營收偏淡 業者看旺第4季營運轉強

餐飲業者9月營收喜憂參半，受去年中秋假期在9月影響，多數品牌出現年減情形，不過，王座、八方雲集第3季營收仍改寫單季新高，王品也創單季次高，業者普遍看好，10月連假及年底尾牙旺季，第4季營運將轉強。

王品集團9月合併營收新台幣17.5億元，年減2.09%，台灣事業群營收14.4億元，年減1.1%，大陸事業群營收3.1億元，年減6.41%，若還原人民幣營收，僅微幅年減0.77%。

王品也公布第3季自結合併營收58.39億元，年增1.5%，季增6.55%，創單季次高，僅落後於今年第1季的59.5億元。前9月合併營收172億元，續創同期新高。

王品表示，9月是餐飲業傳統「度小月」，尤其去年中秋節在9月，且今年部分地區受強颱樺加沙影響停班，所以台灣9月營收比去年微幅下滑，第4季持續拓展新店，看好10月有3個連假，合計11天假期，另「普發現金1萬元」有望提升民眾消費意願。

瓦城泰統集團9月營收4.56億元，年減8.65%；前9月累計營收46.17億元，年減0.65%，瓦城也表示，9月受假日天數影響，影響短期來客，第4季營收可望優於前期，持續推升全年表現。

瓦城也表示，台中新光三越重新開幕，集團旗下3大品牌月底同步回歸，營運動能將回復，美國首間門市預計於2025年12月於洛杉磯試營運，中壢全球研發中心則會在第4季啟用。

漢來美食9月營收5.12億元，月增3.59%、年減1.46%；累計前9個月營收46.17億元，年增4.31%，漢來指出，今年雖受部分餐廳拓點與改裝影響，營業天數略有減少，但整體營收仍持續走高。

看好餐飲旺季第4季的到來，漢來美食表示，今年11月即將迎來尾牙及年終的聚餐熱潮，高雄漢來大飯店與漢來巨蛋宴會廳截至9月底累計接訂的桌席已接近萬桌，而南港漢來大飯店宴會廳年底前的訂席狀況近滿檔，尾牙檔期單店收入可望突破億元，9月自助餐品牌「島語」雙店單月業績直逼億元。

王座9月合併營收新台幣1.56億元，年增43.47%，受5家新門市挹注，第3季合併營收5.17億元，季增29.26％、年增45.88%，創單季新高，累計前3季合併營收12.81億元，年增24.69%。

王座指出，今年啟動併購養心餐飲集團51%股權、取得代理日本「雞三和」品牌及台灣2家直營門市，後續將持續擴張營業版圖以壯大營收，全年合併營收將維持雙位數成長。

乾杯9月自結合併營收3.6億元，年減12.43%；累計前9月合併營收33.64億元，年減1.14%。

乾杯集團表示，受中秋節所屬月份不同及假期天數較少影響，比較基期墊高，進而影響9月營收表現下滑，但集團鍋物品牌「黑毛屋」展店效益發酵，營收較去年同期大幅成長逾5成；外販事業也繳出近2成的成長佳績。乾杯表示，「黑毛屋」已於10月一舉進駐台中新光三越、高雄漢神巨蛋兩大百貨，燒肉品牌也在9月底與台中新光三越同步回歸，將挹注營收。

連鎖餐飲集團八方雲集9月合併營收7.21億元，年成長7.36%，刷新歷史同期新高紀錄；第3季合併營收22.02億元，年成長7.41%，改寫上市以來單季歷史新高紀錄，累計前9月營收64.88億元，年成長10.11%，持續維持雙位數成長。

八方雲集表示，第3季營收表現創下單季歷史新高，主要受惠於集團展店效益，以及高毛利新品持續推出，在通路拓展方面，八方雲集首度跨足線上電商，將進一步帶動營收的成長。