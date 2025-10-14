預售市場陷「三低」！桃園周來人寫新低、台中僅7組

根據591新建案統計，今年第3季六都、新竹總銷金額達4,938億元，季減12%、年減26%，全面呈現量縮；進場個案數351件、戶數2.5萬戶，雙雙較上季及去年同期衰退。

價格方面，開價及成交單價分別為60萬、56萬元，較前季收斂。值得一提，本季全台平均議價率走揚，較前季小幅增加至7.2%，惟案場來人持續下探，顯見建商姿態雖有所放軟，但短期內消費者明顯不買單。

數字科技旗下591新建案分析，即便第三季有新青安鬆綁利多，但在缺乏重大議題鼓舞下，買方幾乎都是「看熱鬧」居多，實際出手仍是少數，市場持續呈現「低供給、低成交、低關注」的冷狀態。

觀察各都會區，桃園市本季戶數及總銷雙雙季減3至4成，買方觀望，案場一周來客首度跌落個位數至9組，創下統計以來新低。區域上，蛋黃區不見百億大案蹤影，多數新案則集中在楊梅、龍潭及觀音等蛋白區，導致價量大幅修正。

新竹縣市本季個數、戶數、總銷金額均不及去年同期，推案疲軟。

台中市持續低迷，平均周來人在個位數低點，本季僅有7組，較去年有明顯落差。房價方面，南屯、西屯及北屯區等精華區塊，即便買方寥寥可數，但憑藉小宅及地段支撐下，開價仍衝破8字頭，帶動整體開價及成交價再創新高。

南部方面，高雄市去年適逢指標案登場拉高基期，本季個案、戶數及總銷金額年減皆超過4成，供給可說提早入冬。

台南本季上演驚奇，在「國城寳實」、「悦讀耶魯」等重劃區大案挹注下，總銷突破850億創歷史新高，較前季和去年同期成長2倍之多，開價和成交價更年漲逾1成，在一片低潮中顯得尤為搶眼。

台北市本季僅28案進場、總銷802億元，總銷金額較去年衰退5成，案場來人則較前季回升至20組左右，主要是於北士科重劃區「潤泰之森」及「華固芙心」等指標案，平均單周都有50組以上來人，拉高水準，不過在缺乏議題點綴的區域，部分新案來人寥寥無幾。