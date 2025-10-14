快訊

蘋果無痛跳槽！傳三星One UI 8.5支援iPhone轉移eSIM 新機S26有望登場

黃金漲翻天鑽石卻崩盤？稀土之外中國又握一張王牌

樂天女孩赴美應援「MLB台灣日」踩紅線…查到恐永久禁止入境 球團回應了

雷虎於華府行銷 MIT 無人艇及無人機 搶攻非紅供應鏈商機

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
雷虎科技於華府行銷MIT無人艇及Blue UAS認證FPV，搶攻非紅供應鏈商機。雷虎科技提供
雷虎科技於華府行銷MIT無人艇及Blue UAS認證FPV，搶攻非紅供應鏈商機。雷虎科技提供

全球最大的陸軍裝備展覽「美國陸軍協會年會(AUSA 2025)」，在華盛頓特區華特會展中心隆重登場。雷虎科技（8033）今年是第三年進軍此全球軍工盛會，推出SeaShark 800海鯊號無人快艇系列及Overkill FPV無人機系統。

會場內關鍵出入口及主要扶梯處，遍布雷虎了SeaShark長型看板、Thunder Tiger商標及中華民國國旗，象徵台灣科技力量正式挺進國際軍工舞台。雷虎強調，此舉不僅彰顯「Made in Taiwan」的科技實力，更凸顯台灣在非紅供應鏈中的戰略優勢，有望帶動國防產業出口動能。

今年，雷虎為最大化參展效益，並提升品牌曝光，在會場主通道及入口處懸掛三米高巨型海報，醒目呈現SeaShark 800無人快艇系列，搭配下方電視牆循環播放高速穿浪影像，營造強烈視覺衝擊。

雷虎於展位展示甫於今年9月獲美國國防創新單位(DIU)Blue UAS認證的Overkill FPV實機，包括全尺寸機身、FPV眼鏡設備及控制發射器等完整FPV飛控系統，供參展者現場體驗。每項展品均強調「Made in Taiwan」。

經雷虎與AUSA主辦單位積極洽商，雷虎將國旗及Thunder Tiger商標於展覽大廳懸掛及連續播放，象徵台灣科技力量正式挺進國際軍工舞台。此次AUSA大手筆行銷首秀，不僅凸顯台灣在非紅供應鏈的競爭優勢，亦預示未來出口潛力。

業界分析師指出，受地緣政治緊張局勢影響，美國及盟邦對台灣軍工產品需求持續攀升，雷虎此舉有助搶佔國防商機，預估將刺激相關供應鏈成長，帶動台灣整體無人機產業產值進一步提升。

AUSA作為全球最大的陸軍裝備展覽，吸引超過數萬軍事專業人士參與。據了解，雷虎相關Overkill FPV無人機及関鍵零組件已經打入美軍供應鏈及歐洲盟邦體系，目前正持續擴大行銷力度並與歐美軍工客戶洽商進一步的合作。

雷虎亦將於2026年初在美設立自動化無人機馬達產線，就近服務美軍，此舉不僅契合全球軍工市場需求，更強化台灣在無人機供應鏈的關鍵角色，有利於長期國際合作與訂單落地。

無人機 美國 陸軍

延伸閱讀

故宮南院10周年慶無人機群13分變化12珍寶圖 出自這個MIT科技藝術團隊

美參院通過國防授權法案 台美無人機合作浮上檯面

陸稀土管制 影響產業

安格參與欣普羅私募現增

相關新聞

預售市場陷「三低」！桃園周來人寫新低、台中僅7組

根據591新建案統計，今年第3季六都、新竹總銷金額達4,938億元，季減12%、年減26%，全面呈現量縮；進場個案數35...

雷虎於華府行銷 MIT 無人艇及無人機 搶攻非紅供應鏈商機

全球最大的陸軍裝備展覽「美國陸軍協會年會(AUSA 2025)」，在華盛頓特區華特會展中心隆重登場。雷虎科技（8033）...

生技論壇11月12日登場／長佳智能總座李友錚：AI 成醫護缺口解方

長佳智能總經理李友錚表示，AI已進入全球爆發期，醫療產業正是應用最廣、成長最快的領域之一。

台塑集團扭轉頹勢 Q3轉盈 南亞、台化、台塑化繳出獲利成績

台塑四寶昨（13）日公布第3季自結財報，單季稅後純益合計130.2億元，扭轉今年上半年的頹勢，除了台塑仍小幅虧損之外，南...

台塑集團本季展望 一樂觀三保守

台塑四寶看今年第4季營運展望，受到OPEC+增產、中美貿易角力持續，加上年底客戶庫存管控等因素影響，僅台塑預期年底節慶需...

機械業前三季出口增6.6%

台灣機械公會昨（13）日公布，台灣機械設備前三季出口值累計232.59億美元、年增6.6%；理事長莊大立表示，儘管第4季...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。