雷虎於華府行銷 MIT 無人艇及無人機 搶攻非紅供應鏈商機

全球最大的陸軍裝備展覽「美國陸軍協會年會(AUSA 2025)」，在華盛頓特區華特會展中心隆重登場。雷虎科技（8033）今年是第三年進軍此全球軍工盛會，推出SeaShark 800海鯊號無人快艇系列及Overkill FPV無人機系統。

會場內關鍵出入口及主要扶梯處，遍布雷虎了SeaShark長型看板、Thunder Tiger商標及中華民國國旗，象徵台灣科技力量正式挺進國際軍工舞台。雷虎強調，此舉不僅彰顯「Made in Taiwan」的科技實力，更凸顯台灣在非紅供應鏈中的戰略優勢，有望帶動國防產業出口動能。

今年，雷虎為最大化參展效益，並提升品牌曝光，在會場主通道及入口處懸掛三米高巨型海報，醒目呈現SeaShark 800無人快艇系列，搭配下方電視牆循環播放高速穿浪影像，營造強烈視覺衝擊。

雷虎於展位展示甫於今年9月獲美國國防創新單位(DIU)Blue UAS認證的Overkill FPV實機，包括全尺寸機身、FPV眼鏡設備及控制發射器等完整FPV飛控系統，供參展者現場體驗。每項展品均強調「Made in Taiwan」。

經雷虎與AUSA主辦單位積極洽商，雷虎將國旗及Thunder Tiger商標於展覽大廳懸掛及連續播放，象徵台灣科技力量正式挺進國際軍工舞台。此次AUSA大手筆行銷首秀，不僅凸顯台灣在非紅供應鏈的競爭優勢，亦預示未來出口潛力。

業界分析師指出，受地緣政治緊張局勢影響，美國及盟邦對台灣軍工產品需求持續攀升，雷虎此舉有助搶佔國防商機，預估將刺激相關供應鏈成長，帶動台灣整體無人機產業產值進一步提升。

AUSA作為全球最大的陸軍裝備展覽，吸引超過數萬軍事專業人士參與。據了解，雷虎相關Overkill FPV無人機及関鍵零組件已經打入美軍供應鏈及歐洲盟邦體系，目前正持續擴大行銷力度並與歐美軍工客戶洽商進一步的合作。

雷虎亦將於2026年初在美設立自動化無人機馬達產線，就近服務美軍，此舉不僅契合全球軍工市場需求，更強化台灣在無人機供應鏈的關鍵角色，有利於長期國際合作與訂單落地。