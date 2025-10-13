2025大阪‧關西世博會閉幕 TECH WORLD 館吸引超過110萬人探訪

「2025大阪‧關西世博會」184天的展期13日閉幕，其中，TECH WORLD館吸引超過110萬名觀眾走入體驗；名譽會長黃志芳表示，「未來，TECH WORLD的精神會繼續存在於我們每一個人身上；相信連結、相信共好，這份信念會成為我們繼續前行的力量。」

這次的成果共吸引超過110萬名觀眾走入體驗，總計接待來自超過60個國家的官方與貴賓團代表逾4,000人次，舉辦超過300場藝文表演與跨國交流活動，以多元形式展現臺灣的創意與文化能量；今年9月以「生命劇場」榮獲World Expolympics國際設計獎「最佳展示獎銅牌（Best Exhibit/Display）」肯定，成為世博園區矚目的亮點之一。

TECH WORLD館由台灣的山群山為主軸設計，在園區很容易被看到，吸引參訪民眾想要前去一探究竟，館區外觀採用可回收金屬環保綠建材，外觀藉由金屬板切折出有如群峰蜿蜒之山稜折線，產生山之陰影面及向陽面；尤其，白天有陽光時會反射陽光，閃耀著迷人的光芒，館內還賣台灣的珍珠奶茶、還有台灣特有的農產品等，可以讓前來的民眾對台灣好山、好水有更多的認識。

隨著活動即將進入尾聲，前幾天大阪TECH WORLD舉辦了一場溫馨的中秋聚會，來自44個國家50個國家展館的131位嘉賓齊聚一堂。黃志芳表示，這場簡單的活動，卻帶著一個明確的目標，要對所有好朋友們表達最誠摯的謝意。

2025大阪世博會13日閉幕，為期184天的展覽畫下句點。TECH WORLD館的「閉館儀式」以象徵圓滿落幕的「息燈儀式」作結，象徵雖然活動「停息、謝幕」，但不「熄滅」。

黃志芳表示，「這六個月來，從開幕後的寒風苦雨，到盛夏的烈日當頭，我們的同仁始終以最親切的態度和笑容迎接每一位賓客，讓世界看到臺灣最美的風景—人，於全球國家軟實力競演的舞台上，為臺灣爭取最高榮譽與能見度的光榮使命。」