2025大阪‧關西世博會閉幕 TECH WORLD 館吸引超過110萬人探訪
「2025大阪‧關西世博會」184天的展期13日閉幕，其中，TECH WORLD館吸引超過110萬名觀眾走入體驗；名譽會長黃志芳表示，「未來，TECH WORLD的精神會繼續存在於我們每一個人身上；相信連結、相信共好，這份信念會成為我們繼續前行的力量。」
這次的成果共吸引超過110萬名觀眾走入體驗，總計接待來自超過60個國家的官方與貴賓團代表逾4,000人次，舉辦超過300場藝文表演與跨國交流活動，以多元形式展現臺灣的創意與文化能量；今年9月以「生命劇場」榮獲World Expolympics國際設計獎「最佳展示獎銅牌（Best Exhibit/Display）」肯定，成為世博園區矚目的亮點之一。
TECH WORLD館由台灣的山群山為主軸設計，在園區很容易被看到，吸引參訪民眾想要前去一探究竟，館區外觀採用可回收金屬環保綠建材，外觀藉由金屬板切折出有如群峰蜿蜒之山稜折線，產生山之陰影面及向陽面；尤其，白天有陽光時會反射陽光，閃耀著迷人的光芒，館內還賣台灣的珍珠奶茶、還有台灣特有的農產品等，可以讓前來的民眾對台灣好山、好水有更多的認識。
隨著活動即將進入尾聲，前幾天大阪TECH WORLD舉辦了一場溫馨的中秋聚會，來自44個國家50個國家展館的131位嘉賓齊聚一堂。黃志芳表示，這場簡單的活動，卻帶著一個明確的目標，要對所有好朋友們表達最誠摯的謝意。
2025大阪世博會13日閉幕，為期184天的展覽畫下句點。TECH WORLD館的「閉館儀式」以象徵圓滿落幕的「息燈儀式」作結，象徵雖然活動「停息、謝幕」，但不「熄滅」。
黃志芳表示，「這六個月來，從開幕後的寒風苦雨，到盛夏的烈日當頭，我們的同仁始終以最親切的態度和笑容迎接每一位賓客，讓世界看到臺灣最美的風景—人，於全球國家軟實力競演的舞台上，為臺灣爭取最高榮譽與能見度的光榮使命。」
TECH WORLD館所倡導的共好精神，不只切合本屆世博主題，也是我們這個時代最需要的精神。」；「經由 TECH WORLD館，我們在世博向世界詮釋了：臺灣，這一個小小多山的國家，是何等的美麗，是何等的堅韌勇敢。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言