生技論壇11月12日登場／長佳智能總座李友錚：AI 成醫護缺口解方

長佳智能（6841）總經理李友錚表示，AI已進入全球爆發期，醫療產業正是應用最廣、成長最快的領域之一。

經濟日報將於11月12日舉行「2025生技論壇—生技醫療產業新戰略」，李友錚當天將以「醫療人工智能與照護機器人的機會與展望」為題，發表專題演講。本論壇由中華開發資本、勤業眾信聯合會計師事務所、鑽石生技投資、健喬信元醫藥生技、長佳智能、長聯科技，以及樂迦再生科技等協辦。

李友錚指出，全球正邁向「醫療4.0」時代。根據市場預測，2023年至2033年全球醫療AI市場年均複合成長率（CAGR）可達12%至18%，亞太地區成長速度最快。主因經濟提升與生活型態轉變，導致慢性病如糖尿病快速增加，各國醫療體系迫切需要AI輔助健康管理與疾病照護。

長佳智能長期深耕醫療AI技術研發，至今已取得50張國內外醫材許可證，包括13張美國FDA、20張台灣TFDA、五張泰國、六張馬來西亞、五張越南及一張新加坡核可。近年更積極將AI技術延伸至醫療照護機器人領域，與群聯電子合資成立長聯科技，預計明年首季推廣AI照護機器人至全台醫院。

李友錚指出，世界衛生組織（WHO）預估到2030年全球醫務人員缺口將達1,800萬人，其中護理人員即占900萬人；台灣衛福部也預測，國內護理人力缺口將在6萬至8萬人之間。「人力不足使現有護理人員的負擔加重，導致離職潮與惡性循環。AI與照護機器人的崛起，或將成為這場危機的關鍵解方。」

他強調，過去傳統機器人受限於感測、運算與交互能力，大多僅能執行低階、單一性質的任務，應用於醫療照護的效能有限；而人形機器人因穩定度與成熟度不足，尚難被醫院廣泛採納。

不過，隨著生成式AI與DeepSeek技術出現，使照護型輪型機器人的「大腦」出現質變，能進行自然語言互動與即時判斷，正式邁入臨床輔助階段。

長佳智能旗下長聯科技最新推出的「愛寶」，即是國內第一台生成式AI照護型機器人。李友錚表示，第一代愛寶具備四大服務功能，包括環境導覽、衛教諮詢、物品運送及遠端查房，未來第二代產品將再加入非接觸式生理資訊量測與環境監控功能，並規劃申請為正式醫療器材。