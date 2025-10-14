台塑集團本季展望 一樂觀三保守
台塑四寶看今年第4季營運展望，受到OPEC+增產、中美貿易角力持續，加上年底客戶庫存管控等因素影響，僅台塑（1301）預期年底節慶需求、開工率提升，第4季營收有望較第3季樂觀外，南亞（1303）、台化（1326）及台塑化（6505）對第4季則保守看待。
台塑表示，第4季為PE、EVA及PP傳統需求旺季，另預期美國將進一步降息，中國大陸持續推出刺激經濟措施，提振內需，另外印度雨季結束，可望帶動石化產品需求增加，預估第4季營業額比第3季成長。
南亞表示，雖然中高階電子材料需求強勁，出貨量增加，但化工產品乙二醇、丙二酚等部份產線停車定檢，再加上10月兩岸長假較多，以及年終盤點等因素，預期10月營收與9月相比將持平；第4季將因客戶控管庫存，下單謹慎，估期合併營收與第3季比將持平。
台化董事長洪福源表示，大陸仍面臨房市長期低迷、消費不振、內捲嚴重、持續通縮及美國等國家升高貿易壁壘困難，有進一步拖累經濟成長的可能。從需求面來看，聚酯鏈需求仍成長，PTA原料對二甲苯還是不夠，有利支撐芳烴業務表現，預期10月營收與9月相當，第4季略少於第3季。
台塑化表示，OPEC+自10月開始目標增產單日165萬桶，過多原油供給持續給油價壓力。但中國持續購買戰略原油儲備去化部分原油供給，加上地緣政治風險持續緊張，油價下檔有撐。
