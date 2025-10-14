台塑集團扭轉頹勢 Q3轉盈 南亞、台化、台塑化繳出獲利成績

台塑四寶昨（13）日公布第3季自結財報，單季稅後純益合計130.2億元，扭轉今年上半年的頹勢，除了台塑（1301）仍小幅虧損之外，南亞（1303）、台化（1326）與台塑化（6505）受惠關稅底定，油價趨穩、訂單復甦等因素帶動，三公司都擺脫上季虧損陰霾。

其中，台塑化第3季單季稅後純益逾85億元，每股稅後純益（EPS）交出0.9元的佳績，推升前三季EPS也有0.5元，營運逐步撥雲見日。

台寶四寶並公布9月集團總營收1,117.5億元，較上月微幅成長0.1%，與去年同期比仍衰退6%；總計台塑四寶今年前三季集團總營收突破兆元大關，達到1兆341.29億元，年減8%。其中，南亞因AI需求持續增溫加持下，單月營收221.7億元，月增6.3%、年增 3.5%，成長表現居各公司之冠。

台塑表示，受到美中貿易政策與大陸石化同業持續擴產影響，需求減少、供給增加，主要產品價格較第2季下跌4%至15%，本業虧損26億元，比上季虧損增加11億元。不過，因現金股利及轉投資收益增加，致單季稅後虧損降至6.02億元，每股稅後淨損0.09元；前三季每股淨損1.13元。

南亞第3季稅後純益32.6億元，較上季虧損41.18億元明顯改善，單季EPS 0.41元，比第2季增加0.93元，為近八季以來新高；前三季虧損則收斂至4.1億元，每股淨損0.05元。

南亞指出，主要獲利來自IC載板等高階電子材料產品需求增加，塑膠加工產品維持穩定，轉投資的南亞科與台塑化本季均轉虧為盈，加上匯率走穩、外幣兌損減少，使獲利明顯提升。

台化第3季稅後淨利17.87億元，與上季比順利轉正，單季EPS 0.3元，較上季增加1.46元；前三季虧損也收斂至54.95億元，每股淨損0.94元。台化表示，美國對等關稅政策底定後市場疑慮減緩，油價趨穩，公司透過優化產品組合、調整產能、降低庫存損失及開發新客戶，營業虧損減少23.3億元。同時，轉投資台塑化帶來37.1億元權益法收益，加上兌換利益26.5億元與現金股利增加3.3億元，使業外淨收益增加70億元。

台塑化第3季稅後純益85.84億元，較上季虧損75億元轉為獲利，單季EPS 0.9元；前三季獲利47.64億元，EPS 0.5元，為台塑四寶前三季唯一獲利公司。

台塑化指出，煉油事業受地緣政治緊張與西方制裁俄羅斯石油出口影響，油價維持高位震盪，購料與存貨損失減少，加上產能利用率達90.3%，比上季提升12.4個百分點，帶動營業利益增加166.8億元。烯烴事業虧損亦縮小，並因存貨評價回升17.8億元及營業外利益增加35.5億元，使整體獲利明顯改善。



