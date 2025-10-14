機電四雄前三季營收衝高

快訊

經濟日報／ 記者宋健生/台中報導

士林電機昨（13）日公布9月營運表現，受惠台電強韌電網計畫持續釋單，9月營收創同期次高、第3季及前三季營收改寫同期新高；整體來看，士電（1503）、中興電、亞力及華城等「機電四雄」前三季營收均創同期新高，表現亮眼。

士電自結9月合併營收29.0億元、年減0.7%；第3季合併營收83.39億元、年增3.5%；累計前三季合併營收274.94億元、年增5.1%。

中興電9月合併營收21.72億元、年3.1%；第3季合併營收67.81億元、年增6.3%；前三季合併營收203.43億元、年增9%，均創同期新高。

亞力9月合併營收8.89億元、年增27.6%；第3季合併營收27.82億元、年增43.2%；前三季合併營收74.14億元，年增19.1%，第3季及前三季營收均創同期新高。

華城9月合併營收18.9億元、年增7.1%；第3季合併營收58.31億元、年增8.8%；前三季合併營收163.26億元、年增25.2%，單月、單季及前三季累計營收同創同期新高。

營收 華城

