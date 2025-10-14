機電四雄前三季營收衝高
士林電機昨（13）日公布9月營運表現，受惠台電強韌電網計畫持續釋單，9月營收創同期次高、第3季及前三季營收改寫同期新高；整體來看，士電（1503）、中興電、亞力及華城等「機電四雄」前三季營收均創同期新高，表現亮眼。
士電自結9月合併營收29.0億元、年減0.7%；第3季合併營收83.39億元、年增3.5%；累計前三季合併營收274.94億元、年增5.1%。
中興電9月合併營收21.72億元、年3.1%；第3季合併營收67.81億元、年增6.3%；前三季合併營收203.43億元、年增9%，均創同期新高。
亞力9月合併營收8.89億元、年增27.6%；第3季合併營收27.82億元、年增43.2%；前三季合併營收74.14億元，年增19.1%，第3季及前三季營收均創同期新高。
華城9月合併營收18.9億元、年增7.1%；第3季合併營收58.31億元、年增8.8%；前三季合併營收163.26億元、年增25.2%，單月、單季及前三季累計營收同創同期新高。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言