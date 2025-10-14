周永暉任台灣港務公司董座

快訊

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄報導

台灣港務公司昨（13）日舉辦卸、新任董事長交接典禮，原任董事長李賢義卸任，由前交通部觀光署署長周永暉接任，周永暉表示，現在是進入新一個五年計畫（至2030年）的關鍵時刻，要「打底拔尖」，朝向「強港航、興觀光、智管理、達永續」四大主軸目標前進。

周永暉現年66歲，為交通大學交通運輸研究所博士，曾任觀光署長、台灣鐵路管理局局長、鐵路改建工程局長及中華顧問工程司董事長等職務，亦曾任港務公司董事，他深耕交通領域超過40年，擁有深厚的專業背景與豐富實務經驗。

周永暉表示，台灣港務公司是百年企業，扮演國家重要的港航發展，過去港務公司經營團隊在困難疫情期間及疫後成果，都是有目共睹，將持續努力，追求更多突破。

他認為，航港產業與港埠業務的發展，必定是持續公司成立之初心「團隊、誠信、專業、顧客」（即TIPC的團隊合作Teamw rk的T、誠信經營Integrity management的l、專業服務Professional Services的P及創造顧客Createcustomers的C）不斷精進。

董事長 周永暉 觀光

相關新聞

生技論壇11月12日登場／長佳智能總座李友錚：AI 成醫護缺口解方

長佳智能總經理李友錚表示，AI已進入全球爆發期，醫療產業正是應用最廣、成長最快的領域之一。

台塑集團扭轉頹勢 Q3轉盈 南亞、台化、台塑化繳出獲利成績

台塑四寶昨（13）日公布第3季自結財報，單季稅後純益合計130.2億元，扭轉今年上半年的頹勢，除了台塑仍小幅虧損之外，南...

台塑集團本季展望 一樂觀三保守

台塑四寶看今年第4季營運展望，受到OPEC+增產、中美貿易角力持續，加上年底客戶庫存管控等因素影響，僅台塑預期年底節慶需...

機械業前三季出口增6.6%

台灣機械公會昨（13）日公布，台灣機械設備前三季出口值累計232.59億美元、年增6.6%；理事長莊大立表示，儘管第4季...

和大美國買廠建科學園區 預期自動化台鏈、加國 AI 伺服器業者將進駐

和大集團總裁沈國榮昨（13）日表示，集團將以2,800萬美元（約新台幣8.6億元）在美國紐約州水牛城取得占地132.05...

和大美國製造 時程加速

和大公司今年股東會時，當時的董事長沈國榮即釋出將在美國另行購買現有的廠房土地，以加速和大在美國量廠的時程，當時和大瞄準就...

