周永暉任台灣港務公司董座

台灣港務公司昨（13）日舉辦卸、新任董事長交接典禮，原任董事長李賢義卸任，由前交通部觀光署署長周永暉接任，周永暉表示，現在是進入新一個五年計畫（至2030年）的關鍵時刻，要「打底拔尖」，朝向「強港航、興觀光、智管理、達永續」四大主軸目標前進。

周永暉現年66歲，為交通大學交通運輸研究所博士，曾任觀光署長、台灣鐵路管理局局長、鐵路改建工程局長及中華顧問工程司董事長等職務，亦曾任港務公司董事，他深耕交通領域超過40年，擁有深厚的專業背景與豐富實務經驗。

周永暉表示，台灣港務公司是百年企業，扮演國家重要的港航發展，過去港務公司經營團隊在困難疫情期間及疫後成果，都是有目共睹，將持續努力，追求更多突破。

他認為，航港產業與港埠業務的發展，必定是持續公司成立之初心「團隊、誠信、專業、顧客」（即TIPC的團隊合作Teamw rk的T、誠信經營Integrity management的l、專業服務Professional Services的P及創造顧客Createcustomers的C）不斷精進。