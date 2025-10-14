建築用鋼市況降至冰點 未來電爐廠恐難避免限產

市場低迷不振，建築用鋼市況降至冰點。豐興（2015）昨（13）日新盤價，鋼筋與型鋼雙雙下修，鋼筋每公噸跌300元，型鋼一口氣降800元，跌幅較前一輪擴大，顯示市場需求疲弱、鋼廠壓力持續升高，未來電爐廠進一步限產恐難避免。

豐興協理莊文哲表示，近期國際鋼鐵原物料行情穩中帶堅。美國大船廢鋼無報價，日本2H廢鋼漲為每公噸315美元，美國貨櫃廢鋼持平為300美元，澳洲鐵礦砂每公噸漲至106.65美元。

昨天豐興業務會議拍板，國內廢鋼基價平盤，鋼筋基價每公噸跌300元，型鋼產品基價跌800元。

上市鋼廠主管表示，豐興盤後鋼筋牌價落在每公噸1.58萬元、跌幅1.9%，南部實際成交價約1.55萬元；另型鋼重挫800元至2.16萬元至2.21萬元、跌幅達3.5%，創近月最大單周降幅。

值得關注的是廢鋼平盤，工鐵每公噸8,400元，廢鋼平盤、下製程的鋼筋與型鋼跌幅擴大，代表原料與成品鋼材間的利差縮小，獲利空間被擠壓，將影響獲利表現，為避免滿載生產也難以獲利的情況，電爐廠進一步限產恐難避免。

上市鋼廠主管指出，上周日本關東廢鋼標售每公噸約漲8美元，由於關東鐵源標價具指標意義，原本預期後續可牽動豐興、威致、海光等上市電爐廠鋼筋價格向上，不料情況相反。

從近日的市況來看，日本國內廢鋼收購價受能源成本上升與回收量減少影響，供應端偏緊；另全球鋼價經過長期下跌後，亞洲各地鋼廠普遍庫存偏低，對於成本變動的敏感度上升，這些情況都使得原料端的任何調價都放大其市場心理效應。原先市場預期是，凡此都可能迫使國內電爐煉鋼廠同步上修採購價格，但事與願違。

如今國內建築用鋼不漲反跌，主因終端需求不振，公共工程與房建開工量不如預期，使得鋼筋與型鋼銷售雙雙受壓。上市電爐煉鋼廠高層主管說，現在鋼筋市場需求仍處冰點，型鋼更慘，目前市場競爭可謂白熱化。