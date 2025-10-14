和大美國製造 時程加速

快訊

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導

和大公司（1536）今年股東會時，當時的董事長沈國榮即釋出將在美國另行購買現有的廠房土地，以加速和大在美國量廠的時程，當時和大瞄準就是華豐的董事住友橡膠在美國的廠房與土地。

沈國榮說，住友橡膠之前認為在美國設廠相關人員成本過高，因而將廠房遷至泰國，生產設備也搬去泰國，留下沙灘車、雪車與GO CAR的生產設備。

美國總統川普的關稅政策出籠之後，住友橡膠已經移至泰國，並將廠房土地出售給華豐，除了肥水不落外人田之外，華豐在美國設廠，同時也可以與住友策略合作，維持住友原本客戶的需求。

對於和大集團而言，因為輪胎反傾銷與美國關稅問題，在美國設廠可以直接供應美國當地需求，商機遠高於以往，再加上取得住友橡膠原本的設備、客戶來源明確，也為華豐創造穩定可期的業績，預期量產後，華豐在美國的業績將是原本的四倍。

而和大則因為不必再自行建廠，省去建廠過程中的諸多細節，更因為直接在美國生產，原本美國市場只供應TESLA 與BORGWARNER，如今多了福特與通用汽車以及美國多家電動車廠，三年後業績可望從36億元增至百億元，成為和大未來成長的重要動能。

