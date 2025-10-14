和大美國買廠建科學園區 預期自動化台鏈、加國 AI 伺服器業者將進駐

和大（1536）集團總裁沈國榮昨（13）日表示，集團將以2,800萬美元（約新台幣8.6億元）在美國紐約州水牛城取得占地132.05英畝（53.44公頃）、廠房面積199萬7,536平方英尺（約5.6萬坪），包括和大、華豐（2109）、健信（4502）及台灣自動化廠商、加拿大AI伺服器業者將共同進駐，打造汽車與自動化系統整合的科學園區。

由於土地與廠房和相關設備為華豐公司向董事住友橡膠工業株式會社之子公司Sumitomo Rubber USA,LLC購得，在華豐召開股東臨時會通過後，相關遷廠、設廠移入並進行客戶工廠驗證及設置汙水處理後即可啟動，預計最快2026年底開始量產，較原本計畫自行建廠提早一年半量產。

原本和大已在美國新墨西哥州購置土地計畫建廠，但評估自行建廠時程太久，轉為購置現有廠房，未來量產後，和大水牛城廠所生產產品將供應美國東北廊道的客戶需求，西南廊道的客戶端則在新墨西哥廠地建為倉庫後，由新墨西哥廠供應，滿足美國客戶的就地需求。

未來包括和大供應美國各車廠的傳動系統與電動車變速箱系統，華豐在美國生產沙灘車、雪車、GO CAR的輪胎，以及健信配合華豐生產的輪圈，還有和大在台灣合作的自動化廠商共同赴美國設廠，共同打造自動化生產線，以對應美國當地的需求。以目前敲定的訂單需求，預計三年後即滿載，以和大為例，由於增加美國福特、通用與其他電動車廠的訂單需求，三年後和大美國一年業績即可望達到百億元，將隨即進行第二階段的擴廠行動。

和大集團旗下華豐昨天召開重訊說明，為因應美國關稅、反傾銷、反補貼稅政策及國際情勢之變化，經審慎評估營運情形及市場布局規劃，擬於美國建立輪胎之生產基地，並取得該不動產做為生產廠區使用，預計12月1日股東臨時會通過後執行。

這件位於水牛城的投資案為華豐投資，取得廠房土地，交易完成後，和大將派團隊進行廠勘與協助。