風險管理／新安東京海上產險總經理賴麗敏 全球保單策略 守護跨國營運

隨著中美貿易戰及「川普關稅2.0」持續推動企業調整供應鏈布局，跨國企業對於海外設點的需求明顯增加。如何透過全球保單策略為各地資產提供完善保障，並藉由專業風險評估有效識別營運風險、彌補保險缺口，同時優化保費支出，成為企業海外營運管理的核心課題。

調整思維 因應變局

新安東京海上產險總經理賴麗敏指出，台灣供應鏈廠商近年積極赴美設廠，特別是以半導體與AI裝置產業為主的企業，在新環境下將面臨不同於台灣的法律制度與風險挑戰。

她提醒，隨著外在環境的不斷變遷，企業須調整管理策略，建立新的風險管理思維，從全球保單架構、風險識別到法律責任，全面檢視保險配置等四個層面來檢視可能的風險，以確保營運穩健。

首先，在全球保單類型與操作方面，賴麗敏說明，企業可透過在台灣簽發的Non-Amended Policy為全球資產投保，並集中繳納保費，前提是經營地的當地法規承認此類保單。

賴麗敏指出，若經營地國家要求在地合規，則可由當地合作公司（如 Tokyo Marine）出具Local Amended Policy，而客戶的總部如果是在台灣，可以透過保費分配各地的營運點，負擔則基於其保額的多寡而定；這樣的好處是保單的條件範圍，是真正經過風險評估統一規劃，在確保保障範圍完整的同時，也能兼顧合規需求。

風險測繪 彌補缺口

其次，在風險評估與保險缺口方面，透過專業的「風險測繪（risk mapping）」。她說明，風險測繪能協助企業檢視營運中的潛在風險，避免忽略如產線停工、供應鏈斷鏈等影響，並彌補「保險缺口」。同時，評估過程也能刪減不必要的保障，讓保費發揮最大經濟效益，達到「以最合理成本獲得最大保障」的目標。

第三，針對台灣企業赴美設廠的保險需求，賴麗敏指出，美國各州法律規範差異大，企業須在保險配置上建立新觀念。

例如，雇主責任保險是必備項目，否則可能違反當地勞工法規，甚至導致出口受阻。此外，隨著台積電赴美帶動供應鏈群聚效應，產業群體須同步強化風險管理，才能降低集體營運風險。最後，在海外營運關鍵法律與責任風險上，須注意三大面向：

一、雇主責任：若違反勞動法規，不僅會面臨鉅額罰款，還可能影響公司聲譽。

二、環境汙染責任：例如澳洲對廢棄物處理有嚴格規範，稍有不慎即可能承擔高額賠償。

三、產品責任：除了承擔商品瑕疵風險，更要納入「製造者錯誤或疏漏保險」，保障因製程或設計失誤導致的損失。