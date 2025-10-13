快訊

勞動力高齡化海嘯來襲 中高齡勞工占比邁向5成

酷熱飆37度高溫 吳德榮：這時起恐秋颱與東北季風共伴效應威脅

發現薇趨勢／從老電影看見真實的價值

經濟日報／ 王薇瑄（聲鮮時采科技營運長、科技媒體專欄作家）

10月連假讓家庭觀影成了日常。父母很快發現，我的片單清一色是跨越數十年的「老電影」。面對他們「為何不追新片」的疑問，才意識到這些舊光影對我而言，似乎有股無法抵擋的魅力。

回溯東吳中文系的求學時光，一門「文學與電影」課堂開啟了我對經典的朝聖之旅。那一年我每天往圖書館跑，看了超過兩百部電影，彌補了年少時錯過的銀幕傳奇。那些電影沒有炫目的特效，也沒有AI修臉的精準微表情，卻能在一個眼神、一個停頓之間，讓觀眾感到真實的震動。

隨著科技巨輪碾過電影工業。院線片檔期被大量的特效、高科技布景與重聲光製作占領，追求極致的視覺轟炸。直到被問及偏愛老片的原因，才意識到令人留連忘返的不是落後的技術，而是那個尚未被科技浸潤、純粹依賴演員肢體與靈魂詮釋劇情的黃金年代。

父親是資深影迷，常提起蓋瑞．歐德曼（Gary Oldman）那樣的「劇本變色龍」。他能在警探與惡徒之間自由轉換，依靠的不是外在技術，而是對人性的深刻洞察。這樣的演員之所以難得，是因為他們代表著一種被時代邊緣化的力量——真實的瑕疵。

然而，這些經典面孔如今在電影院裡愈來愈稀有。他們可能因年事高、片酬驚人，也可能是「挑劇本」，讓追求聲光特效的時代，對這種非標準化的「人性張力」需求銳減。

隨著人工智慧與深度偽造（Deepfake）技術進步，愈來愈多影片可以只在一個棚內完成。演員的表情透過AI精確微調，身形動作後製修正，聲音和口型都能被完美替換。

當我們追求絕對精準與完美，或許也在扼殺「即興」與「錯誤」所帶來的美感。那種在光影交錯中偶然發生的情感火花，是演算法無法模擬的。這讓我想起一個更廣的命題：今天的AI內容生產，正讓全世界邁向一種「完美的同質化」。

從文字、圖像到影音，AI的確讓內容創作更民主、更高效，但也更平。當每個人都能生成「毫無缺陷」的作品，真正有價值的反而是那些帶著雜質的創作：情緒的破綻、語氣的顫動、故事裡不合邏輯的瞬間。那些不完美，恰恰是人性的證據。

這個道理不只適用於電影，也適用於商業世界。今天，AI客服能精準回覆、報告能自動生成、文案能即時擬稿，但若企業的語言全都被AI「優化」過，品牌之間又有何不同？市場競爭的下一個關鍵，不在於誰更高效，而在於誰更「真」。

「真」不僅是誠實的表述，更是一種帶有人味的專業。那是客服在關鍵時刻多說的一句安慰、老品牌在歷史中積累的文化氣味、領導者真誠表達的態度與願景。這些都屬於無法被量化、無法被複製的資產。

科技可以取代流程，卻無法取代「體驗」。它能模擬聲音、生成影像，卻無法創造情感。真正的競爭力，在於能否讓人感覺到「這背後有一個活生生的人」。

這可能是老片仍占據網路電影資料庫（IMDb）排行榜的理由。這並不是單純的懷舊當道，而是一種對快節奏、重特效與精緻音效的反向追求，更是對劇本與演員深度詮釋的致敬。

在AI正將世界推向「完美自動化」的今天，或許我們都該回頭看看那些老片。它們的光芒之所以穿越時光，正因為其中留存著不完美的痕跡——那份真實，正是人性最無法被取代的部分。

電影 AI

延伸閱讀

以為是特技電影…加州海灘直升機失控墜毀 5人送醫、驚險畫面曝光

《劇場版『鏈鋸人 蕾潔篇』》亞洲票房破18億 強勢問鼎2025動漫電影前3名

「泥娃娃」嚇出2400萬！最帥驅魔人張軒睿親吐：膽小超怕鬼

告五人「追」致敬張國榮 沒想到超大咖嘉賓突「上馬」登台全場嚇傻！

相關新聞

生技論壇11月12日登場／長佳智能總座李友錚：AI 成醫護缺口解方

長佳智能總經理李友錚表示，AI已進入全球爆發期，醫療產業正是應用最廣、成長最快的領域之一。

台塑集團扭轉頹勢 Q3轉盈 南亞、台化、台塑化繳出獲利成績

台塑四寶昨（13）日公布第3季自結財報，單季稅後純益合計130.2億元，扭轉今年上半年的頹勢，除了台塑仍小幅虧損之外，南...

台塑集團本季展望 一樂觀三保守

台塑四寶看今年第4季營運展望，受到OPEC+增產、中美貿易角力持續，加上年底客戶庫存管控等因素影響，僅台塑預期年底節慶需...

機械業前三季出口增6.6%

台灣機械公會昨（13）日公布，台灣機械設備前三季出口值累計232.59億美元、年增6.6%；理事長莊大立表示，儘管第4季...

和大美國買廠建科學園區 預期自動化台鏈、加國 AI 伺服器業者將進駐

和大集團總裁沈國榮昨（13）日表示，集團將以2,800萬美元（約新台幣8.6億元）在美國紐約州水牛城取得占地132.05...

和大美國製造 時程加速

和大公司今年股東會時，當時的董事長沈國榮即釋出將在美國另行購買現有的廠房土地，以加速和大在美國量廠的時程，當時和大瞄準就...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。