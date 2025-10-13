發現薇趨勢／從老電影看見真實的價值

10月連假讓家庭觀影成了日常。父母很快發現，我的片單清一色是跨越數十年的「老電影」。面對他們「為何不追新片」的疑問，才意識到這些舊光影對我而言，似乎有股無法抵擋的魅力。

回溯東吳中文系的求學時光，一門「文學與電影」課堂開啟了我對經典的朝聖之旅。那一年我每天往圖書館跑，看了超過兩百部電影，彌補了年少時錯過的銀幕傳奇。那些電影沒有炫目的特效，也沒有AI修臉的精準微表情，卻能在一個眼神、一個停頓之間，讓觀眾感到真實的震動。

隨著科技巨輪碾過電影工業。院線片檔期被大量的特效、高科技布景與重聲光製作占領，追求極致的視覺轟炸。直到被問及偏愛老片的原因，才意識到令人留連忘返的不是落後的技術，而是那個尚未被科技浸潤、純粹依賴演員肢體與靈魂詮釋劇情的黃金年代。

父親是資深影迷，常提起蓋瑞．歐德曼（Gary Oldman）那樣的「劇本變色龍」。他能在警探與惡徒之間自由轉換，依靠的不是外在技術，而是對人性的深刻洞察。這樣的演員之所以難得，是因為他們代表著一種被時代邊緣化的力量——真實的瑕疵。

然而，這些經典面孔如今在電影院裡愈來愈稀有。他們可能因年事高、片酬驚人，也可能是「挑劇本」，讓追求聲光特效的時代，對這種非標準化的「人性張力」需求銳減。

隨著人工智慧與深度偽造（Deepfake）技術進步，愈來愈多影片可以只在一個棚內完成。演員的表情透過AI精確微調，身形動作後製修正，聲音和口型都能被完美替換。

當我們追求絕對精準與完美，或許也在扼殺「即興」與「錯誤」所帶來的美感。那種在光影交錯中偶然發生的情感火花，是演算法無法模擬的。這讓我想起一個更廣的命題：今天的AI內容生產，正讓全世界邁向一種「完美的同質化」。

從文字、圖像到影音，AI的確讓內容創作更民主、更高效，但也更平。當每個人都能生成「毫無缺陷」的作品，真正有價值的反而是那些帶著雜質的創作：情緒的破綻、語氣的顫動、故事裡不合邏輯的瞬間。那些不完美，恰恰是人性的證據。

這個道理不只適用於電影，也適用於商業世界。今天，AI客服能精準回覆、報告能自動生成、文案能即時擬稿，但若企業的語言全都被AI「優化」過，品牌之間又有何不同？市場競爭的下一個關鍵，不在於誰更高效，而在於誰更「真」。

「真」不僅是誠實的表述，更是一種帶有人味的專業。那是客服在關鍵時刻多說的一句安慰、老品牌在歷史中積累的文化氣味、領導者真誠表達的態度與願景。這些都屬於無法被量化、無法被複製的資產。

科技可以取代流程，卻無法取代「體驗」。它能模擬聲音、生成影像，卻無法創造情感。真正的競爭力，在於能否讓人感覺到「這背後有一個活生生的人」。

這可能是老片仍占據網路電影資料庫（IMDb）排行榜的理由。這並不是單純的懷舊當道，而是一種對快節奏、重特效與精緻音效的反向追求，更是對劇本與演員深度詮釋的致敬。

在AI正將世界推向「完美自動化」的今天，或許我們都該回頭看看那些老片。它們的光芒之所以穿越時光，正因為其中留存著不完美的痕跡——那份真實，正是人性最無法被取代的部分。