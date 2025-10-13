商業興觀點／AI加持 提升建築能效

隨著AI技術快速發展，加上全球經濟數位化趨勢加速，資料中心等高耗能產業電力需求大幅上升，對全球能源體系也帶來許多挑戰。依據國際能源總署（IEA）今年4月發布的「能源與AI（Energy and AI）」報告指出，雖然AI應用可能提升整體電力使用量，但在提升能源效率與強化電網彈性方面，特別是在建築領域，也展現出高度潛力。

AI在建築應用帶來效益包括三個面向：

一、提升能源管理效率與居住舒適度

AI能即時分析天氣、用電行為和電價，建立虛擬模型智慧調控暖+冷氣和照明系統，有效提升能源效率與室內舒適度。完整的建築能源管理系統目前只有少數商業大樓應用，然多數國家的商業建築已配備具網路化的暖通空調自動控制系統，硬體稍微升級就能導入AI技術。例如：瑞典已有超過600所學校導入AI智慧系統，節省約10%的電力；新加坡科技公司透過AI演算法優化冷氣系統，降低23%的能耗。

二、整合虛擬電力資源，提供需求彈性

全球約有一半電力使用在建築上，但傳統建築用電多為被動模式，缺乏依電網負載或電價變動進行調整能力。AI透過機器學習技術分析用電行為，將分散用電設備整合為虛擬電力資源，協助電網做出需求調節。

如法國Voltalis公司為住戶免費安裝智慧開關、感測器與連網裝置，透過AI遠端平台控制電暖器運作，並依即時電價與電網狀況調整用電，讓住戶在不降低生活品質的前提下降低電費支出。

三、優化建築設計與施工流程，提高施工效率

AI也開始應用於建築設計與工程管理，透過自然語言處理與機器學習技術，AI可以從過往的設計圖、能耗數據與環境資訊中學習，提供更節能的建築規劃建議。例如建議合適的建築位置、外殼設計或材料選擇，降低冷暖氣負荷。

AI生成式設計工具可以快速產出多種符合美感與永續理念的建築方案，減少設計時間與材料浪費，預估可減少高達50%的建材使用量。實務上，澳洲已有多棟透過3D列印技術興建的住宅大樓，不僅節省材料，也縮短工期；美國Meta數據中心導入AI設計低碳混凝土配方，減少約40%的碳排放。

台灣建築用電約占全國總用電量的三至四成左右，隨著再生能源占比提升與電動車普及對電網調節帶來新挑戰，導入AI智慧建築能源管理系統也成為強化能源管理的關鍵方向，建議政府應在新建與既有建築積極導入AI技術，以提升能源管理效率與室內舒適度。

此外，推廣智慧電表、家用儲能系統與建築負載整合，有助強化用電端需求管理與電網彈性。政府應積極促進公私部門協作，建立建築能源大數據平台，支援AI模型開發與應用，營造有利創新與政策環境。結合國際成功經驗，透過產官學界緊密合作將有助加速智慧建築技術普及，朝向智慧、綠能、低碳永續社會穩健邁進。