鳳山水庫設光電 經部：未列重要濕地、水質檢測達標

中央社／ 台北13日電

有立委質疑鳳山水庫設置水面型光電，經濟部說明，水面型光電不占用土地，是水域多元利用的常見做法，國際案例多。至於鳳山水庫屬未列入重要濕地，屬於工業用水庫，所設光電僅占水庫面積約2%，且定期水質檢測均符合標準。

經濟部說明，水面型光電不占用土地，不影響蓄水功能，還能減少水分蒸發並減緩藻類生長，是水域多元利用的常見做法，國際上水面型光電設置案例非常多，並非台灣獨有，包括英國、美國、日本、韓國、中國、新加坡等國，皆在水庫、湖泊等水面上設置光電，監測結果顯示均不影響水庫水質。

為穩定大高雄地區的工業區供水，鳳山水庫未列入重要濕地，且屬工業用水庫，所設置水面型太陽光電，占水庫面積約2%，且定期進行水質檢測，所有數據均符合標準。

根據能源署盤點，目前全台有6座水庫設置水面型光電，包括阿公店水庫、內埔子水庫、鹽水埤水庫、金湖水庫、鳳山水庫、烏山頭水庫。

水庫 太陽光電

