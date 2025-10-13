豐興盤價下修幅度擴大 鋼筋跌300元、型鋼跌800
鋼市低迷不振，豐興（2015）13日新盤價，鋼筋與型鋼雙雙下修，鋼筋每公噸跌300元，型鋼一口氣降800元，跌幅較前一輪擴大，顯示市場需求疲弱、鋼廠壓力持續升高。
豐興協理莊文哲表示，近期國際鋼鐵原物料行情穩中帶堅。美國大船廢鋼無報價，日本2H廢鋼小漲為每公噸315美元，美國貨櫃廢鋼持平為300美元，澳洲鐵礦砂每公噸漲至106.65美元。
豐興業務會議拍板，國內廢鋼基價平盤，鋼筋基價每公噸跌300元，型鋼產品基價跌800元。
上市鋼廠主管表示，豐興盤後鋼筋牌價落在每公噸1.58萬元、跌幅1.9%，南部實際成交價約1.55萬元；另型鋼重挫800元至2.16萬元至2.21萬元、跌幅達3.5%，創近月最大單周降幅。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言