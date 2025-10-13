豐興盤價下修幅度擴大 鋼筋跌300元、型鋼跌800

鋼市低迷不振，豐興（2015）13日新盤價，鋼筋與型鋼雙雙下修，鋼筋每公噸跌300元，型鋼一口氣降800元，跌幅較前一輪擴大，顯示市場需求疲弱、鋼廠壓力持續升高。

豐興協理莊文哲表示，近期國際鋼鐵原物料行情穩中帶堅。美國大船廢鋼無報價，日本2H廢鋼小漲為每公噸315美元，美國貨櫃廢鋼持平為300美元，澳洲鐵礦砂每公噸漲至106.65美元。

豐興業務會議拍板，國內廢鋼基價平盤，鋼筋基價每公噸跌300元，型鋼產品基價跌800元。

上市鋼廠主管表示，豐興盤後鋼筋牌價落在每公噸1.58萬元、跌幅1.9%，南部實際成交價約1.55萬元；另型鋼重挫800元至2.16萬元至2.21萬元、跌幅達3.5%，創近月最大單周降幅。