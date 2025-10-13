港務公司新董座上任 周永暉：持續建設智慧港埠精進安全效能

台灣港務公司13日在交通部次長林國顯主持下，舉辦卸、新任董事長交接典禮，原任董事長李賢義卸任後，新任董事長由前交通部觀光署署長周永暉擔任。周永暉表示，今後會本著發揚海運精神，與業界互利共榮，並在交通部中央支持下，持續建設智慧港埠、精進安全效能；同時，為能引領全球商機。

新任周董事長現年66歲，為國立交通大學交通運輸研究所博士，曾任交通部觀光署署長、臺灣鐵路管理局局長、鐵路改建工程局局長及中華顧問工程司董事長等職務，亦曾擔任港務公司董事。周董事長深耕交通領域超過40載，擁有紮實的專業背景與豐富的實務經驗，並以卓越的領導能力廣受肯定。

周永暉表示，台灣港務公司是百年企業，扮演著國家重要的港航發展。感謝李賢義董事長過去帶領港務公司經營團隊的付出，尤其在困難的疫情期間及疫後成果，都是有目共睹，其將在此一基礎上持續努力，追求更多的突破。

周永暉致詞時指出，「首先感謝各級長官的肯定，以及董事會的信任與支持，讓我有機會承擔港務公司董事長的職責。在疫情後的全球海運變化與產業轉型均面臨極大挑戰。永暉接下這份重任，深感責任重大」。

周永暉說，台灣國際港埠是物流與郵輪的國家門戶，扮演著重要角色。因應當前國際航運環境瞬息萬變，各個相關產業面對著不同議題而有著不同的挑戰，所以海運界企盼臺灣港務公司能夠持續推動各項港埠產業升級來克服各種難題。感謝李賢義董事長過去帶領港務公司經營團隊的付出，尤其在困難的疫情期間及疫後的成果卓著，他將在此一基礎上持續精進，追求更多的突破與發展。

周永暉說，發展自由貿易港區5大模式，以及港群轉型發展MCC(多國拆併櫃)業務。我們百年企業的港務公司之運作，是一棒接續一棒。現在已是全面實施Al行動，更加重視2B(Big data大數據分析及Black chain區塊鏈）的與數位轉型的智慧港科技發展。此時此刻，航港產業與港埠業務的發展，必定是一方面持續公司成立「初心」不斷耕耘，這份初心就是港公司TIPC 4個英文字的代表「團隊、誠信、專業、顧客」，也就是說秉持T(Teamwork )團隊合作、I(Integrity management )誠信經營、P(Professional services )專業服務、C(Create customs)創造顧客。

此外，周永暉也提到，現在是邁向2030的關鍵時刻，要「打底拔尖」，總經理王錦榮率主管已研議將朝「強港航、興觀光、智管理、達永續」四大主軸目標前進。簡單來說，今後會本著發揚海運精神，與業界互利共榮，並在交通部中央支持下，持續建設智慧港埠、精進安全效能；同時，為能引領全球商機，董總上下一條心，在董事會的支持下，做到創新永續轉型的成功。

周永暉說，他深信「天道酬勤、商道酬信、業道酬精」，港務公司的發展，有賴全體同仁的專業與付出。將與大家攜手同行全力以赴，並傾聽內部（包括工會）及外部夥伴的聲音，凝聚團隊力量穩健前行。在帶領港務公司迎向新挑戰的時候，希望各位多多支持，也不斷指教，共同開創台灣港務的新未來。