國產署第4季釋出30戶國有包租宅 台北標底價最高飆破90萬元

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
房地產示意圖。聯合報系資料照
為活化閒置國有房地、增加住宅租賃市場供給，財政部國產署持續推動「國有房地包租」計畫，邀請合法租賃住宅包租業承租轉租予民眾居住，截至2025年9月止，已公告346戶、標脫206戶，標脫率近6成，執行成果良好，已於10月9日再度公告第4季標租案，共6標、30戶，將於11月27日開標。

國產署官員說明，本季標的遍及北、中、南三區，其中北區台北市標底價最高，每年租金底價達90萬6,058元；中區最高為新竹市13萬1,602元；南區則以嘉義市38萬3,628元居冠，整體標的分布為台北市11戶、新竹市3戶、新竹縣3戶、台中市3戶、台南市5戶、嘉義市5戶。

官員指出，台北市標的集中在士林區，鄰近捷運士林站、士林運動中心與故宮博物院，區位精華、交通便利；台中市3戶靠近捷運綠線與市場，屋況佳、生活機能完備；台南市標的多在火車站周邊與台南應用科技大學附近，嘉義市則鄰近火車站，地段優越。值得一提的是，新竹縣市首度推出包租標的，皆位於交通要道或生活圈核心地段，潛力十足。

國產署提醒，招標資訊已公告於北區、中區及南區分署網站，包租業者應把握時機踴躍投標，投標前須詳閱投標須知，並檢附同業公會會員證書影本及代表人身分證明文件等，以免因文件不齊導致無效標。

