華豐橡膠將前進美國 計畫在紐約州購廠作為生產基地

華豐（2109）橡膠13日在交易所舉辦重訊記者會。總經理王嶠奇表示，華豐在今天下午，也就是剛剛， 美國114年10月13日下午4點大概45分左右， 華豐董事會跟審計委員會召開完畢， 決議通過華豐公司，向本公司的董事、住友橡膠工業株式會社的子公司 Sumitomo Rubber USA LLC取得在美國紐約州的土地、廠房及附屬設施，預計交易的金額2,800萬美元左右。

王嶠奇說明指出，從2020年年底以來， 台灣的輪胎業在美國市場， 不管是因為反傾銷或者是因為關稅的問題， 相關國際情勢的變化，公司深入評估未來在美國市場的運營， 必須要建立一個生產基地，因而決定這項投資案， 並將取得Sumitomo Rubber USA在紐約州的不動產作為生產廠區使用。

這項交易案已經經過相關的專業投資估價， 對標的地物也做出了評估， 交易金額因為超過公司的資產10%， 依公開發行公司取處相關規定， 經由董事會通過以後還必須遵照相關的法令， 辦理股東臨時會， 在股東臨時會經由討論通過。 目前華豐橡膠暫定臨時股東會的時間 定在114年12月1日， 召開臨時股東會就本案來做討論。 如果股東會經過大會通過的話， 這個案子就算是確定。