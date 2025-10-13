快訊

將邀台灣海軍參與環太軍演？ 美參議院通過年度國防授權法

全球罕見！女腫瘤長進心與肝 北榮取肝切除惡瘤再重新「種回」

諾貝爾經濟學獎出爐 3學者解釋創新驅動的經濟成長獲獎

華豐橡膠將前進美國 計畫在紐約州購廠作為生產基地

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導
華豐總經理王嶠奇。（記者曾仁凱／攝影）
華豐總經理王嶠奇。（記者曾仁凱／攝影）

華豐（2109）橡膠13日在交易所舉辦重訊記者會。總經理王嶠奇表示，華豐在今天下午，也就是剛剛， 美國114年10月13日下午4點大概45分左右， 華豐董事會跟審計委員會召開完畢， 決議通過華豐公司，向本公司的董事、住友橡膠工業株式會社的子公司 Sumitomo Rubber USA LLC取得在美國紐約州的土地、廠房及附屬設施，預計交易的金額2,800萬美元左右。

王嶠奇說明指出，從2020年年底以來， 台灣的輪胎業在美國市場， 不管是因為反傾銷或者是因為關稅的問題， 相關國際情勢的變化，公司深入評估未來在美國市場的運營， 必須要建立一個生產基地，因而決定這項投資案， 並將取得Sumitomo Rubber USA在紐約州的不動產作為生產廠區使用。

這項交易案已經經過相關的專業投資估價， 對標的地物也做出了評估， 交易金額因為超過公司的資產10%， 依公開發行公司取處相關規定， 經由董事會通過以後還必須遵照相關的法令， 辦理股東臨時會， 在股東臨時會經由討論通過。 目前華豐橡膠暫定臨時股東會的時間 定在114年12月1日， 召開臨時股東會就本案來做討論。 如果股東會經過大會通過的話， 這個案子就算是確定。

股東會 美國

延伸閱讀

苗縣高中雙聯學制暑期赴美加學習 鍾東錦盼教育部能多給補助經費

陸官媒宣稱：中國大陸正成為全球稀土秩序的「管理者」

川普突襲式加徵100%關稅 衝擊脆弱中國經濟 中商人：形同禁運

中貿易談判王牌不只稀土 下個重磅武器：高端鋰電池

相關新聞

港務公司新董座上任 周永暉：持續建設智慧港埠精進安全效能

台灣港務公司13日在交通部次長林國顯主持下，舉辦卸、新任董事長交接典禮，原任董事長李賢義卸任後，新任董事長由前交通部觀光...

國產署第4季釋出30戶國有包租宅 台北標底價最高飆破90萬元

為活化閒置國有房地、增加住宅租賃市場供給，財政部國產署持續推動「國有房地包租」計畫，邀請合法租賃住宅包租業承租轉租予民眾...

臺灣港務公司董事長交接 由周永暉掌舵

臺灣港務公司13日在交通部林國顯次長主持下，舉辦卸、新任董事長交接典禮，原任董事長李賢義卸任後，新任董事長由前交通部觀光...

華豐橡膠將前進美國 計畫在紐約州購廠作為生產基地

華豐（2109）橡膠13日在交易所舉辦重訊記者會。總經理王嶠奇表示，華豐在今天下午，也就是剛剛， 美國114年10月13...

每坪2字頭有望！桃園「可負擔住宅」選址曝光 估3年供3000戶

桃市府研擬在A20、A21、中壢體育園區等地試辦「可負擔住宅」，目標打造每坪「2字頭」的平價住宅，減輕年輕家庭購屋負擔。...

立院考察台中高鐵特區 立委籲系統性整體規劃

立法院交通委員會13日考察台中烏日高鐵特區交通建設進度，立委兼召委何欣純建議，應以「整體系統性規劃」為原則，提前布局未來...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。