每坪2字頭有望！桃園「可負擔住宅」選址曝光 估3年供3000戶

桃市府研擬在A20、A21、中壢體育園區等地試辦「可負擔住宅」，目標打造每坪「2字頭」的平價住宅，減輕年輕家庭購屋負擔。不過購買資格、何時能轉售等具體細節仍未明，今在議會引發多位議員關注。都發局回應，會嚴謹訂定自治條例內容、年底完成府內審議，政策最快明年上路，後續估3至4年內可提供3000戶。

桃市近年吸引大量雙北居民移居，房價逐年上漲。市府都發局日前拋出全國首創「可負擔住宅」政策，以「去商品化」及「封閉式買賣」為核心，限制移轉且禁止轉售套利，必要時由市府收回，避免投機炒作。

都發局表示，未來購屋對象優先鎖定年輕夫妻育有小孩的家庭，若以每月家庭收入10萬計算，貸款約占其2至3成；市府將在捷運場站周邊整體開發區引導民間開發商捐建，或透過公辦都更取回部分房舍作為可負擔住宅房源，首批將以航空城安置宅小坪數餘屋108戶試辦。

議員于北辰、梁為超表示，可負擔住宅雖立意良好，但購買後是否能轉售或繼承？此外房價是否真可負擔，民眾認知與政府想法可能有落差；市府也應嚴格制定轉售年限與回收機制，避免炒房。

議員凌濤表示，除南桃園外，北桃園的中路特區及捷運綠線G12、G13、G14周遭都市計畫區也應納入規畫範圍，市府送交自治條例中央審查時，更要積極與內政部溝通爭取支持，杜絕中央「卡桃園」的可能。

議員謝美英表示，樂見市府以航空城安置宅試辦，但要精挑細選，不能是安置戶「挑剩的」房屋。議員陳韋曄建議，可負擔住宅可結合捷運場站規畫、預留幼兒園、日照中心等設施，並整合托育補助、交通月票、房貸補貼等配套措施。

都發局長江南志表示，相關政策已在府內多次溝通並達成共識，現正積極研擬「桃園市可負擔住宅出售及管理自治條例」，明訂銷售對象、價格、貸款年限及限制移轉、市府收回等機制，預定今年底完成市府法規會審查，明年完成法制程序。

江南志說，目前規畫可負擔住宅只能回售給政府，但可繼承，價格會隨市場適度浮動，但不會像自由市場漲幅那麼大，未來周邊將納入托育、幼兒園、日照中心等公共設施，市府也會透過跨局處平台持續蒐集多方意見，盼讓制度更完備。