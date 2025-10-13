快訊

立院考察台中高鐵特區 立委籲系統性整體規劃

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
立法院交通委員會考察台中烏日高鐵特區交通建設。何欣純國會辦公室／提供
立法院交通委員會考察台中烏日高鐵特區交通建設。何欣純國會辦公室／提供

立法院交通委員會13日考察台中烏日高鐵特區交通建設進度，立委兼召委何欣純建議，應以「整體系統性規劃」為原則，提前布局未來10年、20年的交通需求，避免造成未來高鐵特區交通壅塞。

何欣純表示，由於烏日高鐵站全國運量名列前茅，高鐵特區未來發展潛力龐大，未來特區將引進大型商場、轉運中心與旅館等設施，勢必帶來更龐大的觀光人流與車流，因此應該跳脫個案思維。

台中市府的簡報中提到，未來高鐵特區聯絡道路將往南延伸至王田交流道，並計畫興建大型聯絡道銜接學田路。

何欣純認為，這項工程不應只被視為單一路段的個案變更，而是涉及整個區域都市計畫的重大調整。且單一變更無法解決整體交通問題，南北向匝道、學田路及外環道路的串聯，都必須要以一個完整交通系統來評估。

何欣純指出，她在立法院質詢時，要求交通部與台中市政府成立高鐵特區交通專案小組，最近一次開會紀錄仍停留在7月，呼籲中央地方共同跨黨派、跨部門合作，加速整合專案運作。

何欣純提到，高鐵特區交通問題牽涉範圍廣，從地方居民生活、土地徵收、都市發展到國道銜接，都需要中央地方協調合作與長期規劃推進，才能打造兼具便利、安全與效率的交通環境，帶動整個大台中的未來發展。

相關新聞

每坪2字頭有望！桃園「可負擔住宅」選址曝光 估3年供3000戶

桃市府研擬在A20、A21、中壢體育園區等地試辦「可負擔住宅」，目標打造每坪「2字頭」的平價住宅，減輕年輕家庭購屋負擔。...

上半年房市聲量降溫 惟輿情關心台積電設廠、建商倒閉潮

根據意藍資訊及彥星•喬商廣告傳播事業群合作之最新「台灣房地產網路聲量」調查顯示，2025年上半年全國房地產相關討論聲量達...

六都房市網友討論什麼？ 台北談「脫北購屋」

最新「台灣房地產網路聲量」調查顯示，2025年上半年全台房地產相關討論聲量289萬則，相較2024年下半年減少約10.8...

高齡獨居潮來了 今年首季達85萬宅「老人宅十年倍增」

住商機構盤整內政部資料，全國截至第1季為止，全國僅老年人口居住宅數達85萬宅，僅一名老人居住宅數達65.5萬宅，兩項數據...

首季全國戶長暴增近45萬人還變年輕 專家：三關鍵政策改變

台灣房屋根據內政部不動產資訊平台資料，統計全國與六都的戶長人數及平均年齡，今年首季全國戶長人數突破971萬人，與去年同期...

