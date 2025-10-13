上半年房市聲量降溫 惟輿情關心台積電設廠、建商倒閉潮

根據意藍資訊及彥星•喬商廣告傳播事業群合作之最新「台灣房地產網路聲量」調查顯示，2025年上半年全國房地產相關討論聲量達289萬則，相較2024年下半年減少約10.8%，整體聲量熱度急降顯見政府政策干預成效。

根據意藍資訊的OpView社群口碑資料庫觀測顯示，意藍資訊總經理楊立偉指出，央行限貸令、新青安補貼刪減與多項打炒房政策，讓民眾購屋信心趨於保守，房市進入「觀望期」。彥星•喬商廣告傳播事業群董事長劉安立則表示，雖然輿情聲量跟市場買賣數據同步有下降的走勢，但下降幅度相對溫和，顯示大多買方因銀行貸款成數受限而採取觀望的心態，進入冷靜期但未見熄火。

意藍資訊表示，2025年上半年房市聲量的波動可分為三個階段：

從各平台聲量變化觀察，意藍資訊分析社群網站仍是主要討論來源，但整體聲量較前期下降 9.9%。其中，Facebook聲量下降5.9%，YouTube下降1.8%，而新興平台 Threads 則逆勢成長9.5%，首次超越Instagram，成為房市討論的重要陣地。

討論區聲量下降幅度更明顯，達 19.8%，Ptt仍居冠但減少3.5%，Dcard與Mobile01則各自小幅下滑。新聞來源方面，整體下降1.5%，前三名網站為Yahoo新聞、LINE TODAY與好房網，其中好房網逆勢微幅成長0.4%。

劉安立認為，從數據可見，雖然房市整體熱度趨緩，但討論結構出現明顯轉變—傳統媒體與論壇流量下降，新興社群平台的輿論力量正在崛起。

在區域聲量分布上，意藍資訊指出，六都與新竹縣市仍是全國房市討論主力，合計占比達 81.4%。各縣市聲量占比排名依序為台北市、高雄市、台中市、新北市、台南市、桃園市、新竹縣市。

台北市聲量約22萬則、占比17.2%，受第七波打炒房政策與信用管制影響，房市熱度明顯降溫。彥星•喬商分析輿論焦點集中於高房價、居住正義與「脫北購屋」等議題，而輝達（NVIDIA）選址傳聞也一度帶動市場關注。

新北市聲量約16萬則、占比12.7%，主要討論供需變化、科技園區發展與高收入族群增加帶來的房價壓力。民眾普遍關注住宅可負擔性與交通機能之間的平衡。

桃園市聲量約7.7萬則、占比6.0%，意藍資訊認為受「脫北族」外溢效應帶動，房市仍維持一定熱度。龜山區被視為投資熱點，而跨縣市的「淡水」因房價門檻較為相近，生活品質與交通便利度的討論熱度意外攀升。

新竹縣市聲量約5.9萬則、占比4.6%，延續科技業支撐的房價高位討論，特別是園區周邊動輒每坪逾90萬元的價格，讓「科技新貴也買不起」成為輿論焦點。

中部方面，台中市 聲量約20萬則、占比16.2%，意藍資訊分析集中於13期、14期重劃區與機捷特區的發展議題。雖然房市交易量減少，但半導體產業鏈帶動的長期需求仍具支撐力。

南部則以高雄市最熱，劉安立指出，高雄市聲量達21萬則、占比16.5%，雖然討論熱度受央行與金管會監理措施影響，惟輿情聲量焦點轉向亞灣特區、橋頭新市鎮，與台積電南部廠設立帶來的發展契機；台南市聲量約10萬則、占比8.2%，南科與台積電進駐效應推升房價，房市熱度在第1季明顯上升。

楊立偉表示，2025年上半年一項熱門話題是區域小型「建商與房仲倒閉潮」。多家中小型建商因限貸與市場收縮陷入資金困境，而房仲也在交易量萎縮的狀況下出現閉店效應，引發網友對房市穩定性的擔憂。同時，輝達總部選址，也帶動AI出現在產業熱詞及各區域關鍵熱詞排行中。而輝達、台積電、半導體跟科學園區題材，成為冷清的房市裡還能有上升熱度的利多火種。

整體而言，2025年上半年房地產市場的社群聲量呈現「政策壓抑、區域分化」的態勢；劉安立認為，雖然政府持續以限貸與抑制炒作為主軸，但科技產業選址、南移效應與地方建設仍是支撐市場討論的重要力量。