快訊

長榮空服員抱病執勤座艙長冷處理？ 初步調查出爐

長榮空服員病逝！座艙長遭疑未用Medlink求助 衛福部長這樣說

外資狠抽563億！三大法人賣超678億 台積電交投爆量、台達電逆勢登天

聽新聞
0:00 / 0:00

上半年房市聲量降溫 惟輿情關心台積電設廠、建商倒閉潮

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
2025年上半年一項熱門話題是區域小型「建商與房仲倒閉潮」。多家中小型建商因限貸與市場收縮陷入資金困境，而房仲也在交易量萎縮的狀況下出現閉店效應，引發網友對房市穩定性的擔憂。意藍資訊提供
2025年上半年一項熱門話題是區域小型「建商與房仲倒閉潮」。多家中小型建商因限貸與市場收縮陷入資金困境，而房仲也在交易量萎縮的狀況下出現閉店效應，引發網友對房市穩定性的擔憂。意藍資訊提供

根據意藍資訊及彥星•喬商廣告傳播事業群合作之最新「台灣房地產網路聲量」調查顯示，2025年上半年全國房地產相關討論聲量達289萬則，相較2024年下半年減少約10.8%，整體聲量熱度急降顯見政府政策干預成效。

根據意藍資訊的OpView社群口碑資料庫觀測顯示，意藍資訊總經理楊立偉指出，央行限貸令、新青安補貼刪減與多項打炒房政策，讓民眾購屋信心趨於保守，房市進入「觀望期」。彥星•喬商廣告傳播事業群董事長劉安立則表示，雖然輿情聲量跟市場買賣數據同步有下降的走勢，但下降幅度相對溫和，顯示大多買方因銀行貸款成數受限而採取觀望的心態，進入冷靜期但未見熄火。

意藍資訊表示，2025年上半年房市聲量的波動可分為三個階段：

一、1至2月間 台積電南北設廠選址帶動熱度，尤其高雄市與台中市周邊地區也成為討論房產相關話題的熱議地區。

二、3至4月間 隨著新青安預算刪減、銀行縮減房貸成數、提高利率，購屋族群壓力增加，引發大量討論。

三、5至6月間 受限貸令衝擊，市場傳出部分區域中小型建商面臨資金鏈緊繃甚至倒閉，成為輿論焦點。

從各平台聲量變化觀察，意藍資訊分析社群網站仍是主要討論來源，但整體聲量較前期下降 9.9%。其中，Facebook聲量下降5.9%，YouTube下降1.8%，而新興平台 Threads 則逆勢成長9.5%，首次超越Instagram，成為房市討論的重要陣地。

討論區聲量下降幅度更明顯，達 19.8%，Ptt仍居冠但減少3.5%，Dcard與Mobile01則各自小幅下滑。新聞來源方面，整體下降1.5%，前三名網站為Yahoo新聞、LINE TODAY與好房網，其中好房網逆勢微幅成長0.4%。

劉安立認為，從數據可見，雖然房市整體熱度趨緩，但討論結構出現明顯轉變—傳統媒體與論壇流量下降，新興社群平台的輿論力量正在崛起。

在區域聲量分布上，意藍資訊指出，六都與新竹縣市仍是全國房市討論主力，合計占比達 81.4%。各縣市聲量占比排名依序為台北市、高雄市、台中市、新北市、台南市、桃園市、新竹縣市。

台北市聲量約22萬則、占比17.2%，受第七波打炒房政策與信用管制影響，房市熱度明顯降溫。彥星•喬商分析輿論焦點集中於高房價、居住正義與「脫北購屋」等議題，而輝達（NVIDIA）選址傳聞也一度帶動市場關注。

新北市聲量約16萬則、占比12.7%，主要討論供需變化、科技園區發展與高收入族群增加帶來的房價壓力。民眾普遍關注住宅可負擔性與交通機能之間的平衡。

桃園市聲量約7.7萬則、占比6.0%，意藍資訊認為受「脫北族」外溢效應帶動，房市仍維持一定熱度。龜山區被視為投資熱點，而跨縣市的「淡水」因房價門檻較為相近，生活品質與交通便利度的討論熱度意外攀升。

新竹縣市聲量約5.9萬則、占比4.6%，延續科技業支撐的房價高位討論，特別是園區周邊動輒每坪逾90萬元的價格，讓「科技新貴也買不起」成為輿論焦點。

中部方面，台中市 聲量約20萬則、占比16.2%，意藍資訊分析集中於13期、14期重劃區與機捷特區的發展議題。雖然房市交易量減少，但半導體產業鏈帶動的長期需求仍具支撐力。

南部則以高雄市最熱，劉安立指出，高雄市聲量達21萬則、占比16.5%，雖然討論熱度受央行與金管會監理措施影響，惟輿情聲量焦點轉向亞灣特區、橋頭新市鎮，與台積電南部廠設立帶來的發展契機；台南市聲量約10萬則、占比8.2%，南科與台積電進駐效應推升房價，房市熱度在第1季明顯上升。

楊立偉表示，2025年上半年一項熱門話題是區域小型「建商與房仲倒閉潮」。多家中小型建商因限貸與市場收縮陷入資金困境，而房仲也在交易量萎縮的狀況下出現閉店效應，引發網友對房市穩定性的擔憂。同時，輝達總部選址，也帶動AI出現在產業熱詞及各區域關鍵熱詞排行中。而輝達、台積電、半導體跟科學園區題材，成為冷清的房市裡還能有上升熱度的利多火種。

整體而言，2025年上半年房地產市場的社群聲量呈現「政策壓抑、區域分化」的態勢；劉安立認為，雖然政府持續以限貸與抑制炒作為主軸，但科技產業選址、南移效應與地方建設仍是支撐市場討論的重要力量。

展望下半年，劉安立表示，若利率環境趨穩、剛性需求回溫，房市討論熱度有機會回升。不過，楊立偉提醒，房價高漲與青年購屋壓力仍是長期結構問題，如何在政策與市場之間取得平衡，將是未來半年房市輿情變化的關鍵。

意藍資訊及彥星•喬商廣告傳播事業群合作之最新「台灣房地產網路聲量」調查顯示，2025年上半年全國房地產相關討論聲量達 289萬則，相較2024年下半年減少約 10.8%，整體聲量熱度急降顯見政府政策干預成效；左為意藍資訊總經理楊立偉，右為彥星•喬商廣告傳播事業群董事長劉安立。陳美玲/攝影
意藍資訊及彥星•喬商廣告傳播事業群合作之最新「台灣房地產網路聲量」調查顯示，2025年上半年全國房地產相關討論聲量達 289萬則，相較2024年下半年減少約 10.8%，整體聲量熱度急降顯見政府政策干預成效；左為意藍資訊總經理楊立偉，右為彥星•喬商廣告傳播事業群董事長劉安立。陳美玲/攝影
輝達總部選址，也帶動AI出現在產業熱詞及各區域關鍵熱詞排行中。而輝達、台積電、半導體跟科學園區題材，成為冷清的房市裡還能有上升熱度的利多火種。意藍資訊提供
輝達總部選址，也帶動AI出現在產業熱詞及各區域關鍵熱詞排行中。而輝達、台積電、半導體跟科學園區題材，成為冷清的房市裡還能有上升熱度的利多火種。意藍資訊提供
意藍資訊指出，六都與新竹縣市仍是全國房市討論主力，合計占比達 81.4%。各縣市聲量占比排名依序為台北市、高雄市、台中市、新北市、台南市、桃園市、新竹縣市。意藍資訊提供
意藍資訊指出，六都與新竹縣市仍是全國房市討論主力，合計占比達 81.4%。各縣市聲量占比排名依序為台北市、高雄市、台中市、新北市、台南市、桃園市、新竹縣市。意藍資訊提供

房市 台積電

延伸閱讀

台指期跌幅收斂！終場收26,904點、下跌434點 台積電期收1420元

輝達選址條件有哪些？ 龔明鑫：輝達要求不能公開

輝達案結局定了？李同榮預測接下來六戲碼：最終這結果

業界憂台積電產能大量外移美國 龔明鑫：立足台灣才是優先

相關新聞

每坪2字頭有望！桃園「可負擔住宅」選址曝光 估3年供3000戶

桃市府研擬在A20、A21、中壢體育園區等地試辦「可負擔住宅」，目標打造每坪「2字頭」的平價住宅，減輕年輕家庭購屋負擔。...

立院考察台中高鐵特區 立委籲系統性整體規劃

立法院交通委員會13日考察台中烏日高鐵特區交通建設進度，立委兼召委何欣純建議，應以「整體系統性規劃」為原則，提前布局未來...

上半年房市聲量降溫 惟輿情關心台積電設廠、建商倒閉潮

根據意藍資訊及彥星•喬商廣告傳播事業群合作之最新「台灣房地產網路聲量」調查顯示，2025年上半年全國房地產相關討論聲量達...

六都房市網友討論什麼？ 台北談「脫北購屋」

最新「台灣房地產網路聲量」調查顯示，2025年上半年全台房地產相關討論聲量289萬則，相較2024年下半年減少約10.8...

高齡獨居潮來了 今年首季達85萬宅「老人宅十年倍增」

住商機構盤整內政部資料，全國截至第1季為止，全國僅老年人口居住宅數達85萬宅，僅一名老人居住宅數達65.5萬宅，兩項數據...

首季全國戶長暴增近45萬人還變年輕 專家：三關鍵政策改變

台灣房屋根據內政部不動產資訊平台資料，統計全國與六都的戶長人數及平均年齡，今年首季全國戶長人數突破971萬人，與去年同期...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。