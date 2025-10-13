快訊

六都房市網友討論什麼？ 台北談「脫北購屋」

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
彥星•喬商廣告傳播事業群董事長劉安立（左）、意藍資訊總經理楊立偉今天發布最新「台灣房地產網路聲量」調查。記者游智文／攝影
最新「台灣房地產網路聲量」調查顯示，2025年上半年全台房地產相關討論聲量289萬則，相較2024年下半年減少約10.8%，整體聲量熱度急降顯見政府政策干預成效。

「台灣房地產網路聲量」由意藍資訊及彥星•喬商廣告傳播事業群合作推出，意藍資訊總經理楊立偉指出， 統計顯示，央行限貸令、新青安補貼刪減與多項打炒房政策，讓民眾購屋信心趨於保守，房市進入「觀望期」。

彥星•喬商廣告傳播事業群董事長劉安立則表示，雖然輿情聲量跟市場買賣數據同步有下降的走勢，但下降幅度相對溫和，顯示大多買方因銀行貸款成數受限而採取觀望的心態，進入冷靜期但未見熄火。

意藍資訊表示，2025年上半年房市聲量可分為三個階段：一是1至2月間，台積電（2330）南北設廠選址帶動熱度，尤其高雄與台中周邊地區也成為討論房產相關話題的熱議地區。

二是3至4月間，隨著新青安預算刪減、銀行縮減房貸成數、提高利率，購屋族群壓力增加，引發大量討論。

三是5至6月間 受限貸令衝擊，市場傳出部分區域中小型建商面臨資金鏈緊繃甚至倒閉，成為輿論焦點。

在區域聲量分布上，意藍資訊指出六都與新竹縣市仍是全台房市討論主力，合計佔比達81%。各縣市聲量佔比排名依序為：台北市、高雄市、台中市、新北市、台南市、桃園市、新竹縣市。

台北市聲量約22萬則，受第七波打炒房政策與信用管制影響，房市熱度明顯降溫。輿論焦點集中於高房價、居住正義與「脫北購屋」等議題，輝達（NVIDIA）選址傳聞也一度帶動市場關注。

新北市聲量約16萬則，主要討論供需變化、科技園區發展與高收入族群增加帶來的房價壓力。民眾普遍關注住宅可負擔性與交通機能之間的平衡。

桃園市聲量約7.7萬則，受「脫北族」外溢效應帶動，房市仍維持一定熱度。龜山區被視為投資熱點。

中部方面，台中市聲量約20萬則，意藍資訊分析集中於13期、14期重劃區與機捷特區的發展議題。雖然房市交易量減少，但半導體產業鏈帶動的長期需求仍具支撐力。

南部則以高雄市最熱，聲量達21萬則，受央行與金管會監理措施影響，市場焦點轉向亞灣特區、橋頭新市鎮與台積電南部廠設立帶來的發展契機。

台南市聲量約10萬則，南科與台積電進駐效應推升房價，房市熱度在第1季明顯上升。

意藍資訊總經理楊立偉表示，2025年上半年一項熱門話題是區域小型「建商與房仲倒閉潮」。多家中小型建商因限貸與市場收縮陷入資金困境，而房仲也在交易量萎縮的狀況下出現閉店效應，引發網友對房市穩定性的擔憂。

同時，輝達總部選址，也帶動AI出現在產業熱詞及各區域關鍵熱詞排行中。而輝達、台積電、半導體跟科學園區題材，成為冷清的房市裡還能有上升熱度的利多火種。

