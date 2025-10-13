台塑四寶第3季合賺130億元成功轉盈 僅台塑小虧

快訊

中央社／ 台北13日電

台塑四寶今天公布第3季自結財報，受惠油價、匯率回穩，以及轉投資收益挹注，南亞、台化、台塑化成功轉虧為盈，僅台塑小虧；合計4大公司第3季歸屬母公司淨利約新台幣130.31億元，比起第2季合虧250.7億元，整體營運轉正。

南亞第3季歸屬母公司淨利32.6億元，較第2季虧損約41億元成功轉盈，比起去年同期小賺6576萬元大增，單季每股純益0.41元。

南亞表示，第3季獲利成長，主要是IC載板等高階電子材料產品利益增加、塑膠加工產品獲利穩定，且轉投資公司南亞科、台塑化皆於本季轉虧為盈，外加匯率走穩，外幣兌損大幅減少，使第3季獲利達到近8季新高。

台化第3季歸屬母公司淨利17.87億元，比起第2季虧損約68億元，去年同期虧損約19億元，成功轉虧為盈，單季每股純益0.3元。

台化表示，公司透過機動調整產銷組合、去化庫存降負荷、積極拓銷穩價格等方式，第3季本業營業虧損已有明顯收斂，搭配台塑化等權益法投資收益增加、匯率回穩，以及現金股利等業外挹注，帶動第3季轉盈。

台塑化第3季歸屬母公司淨利85.84億元，居台塑四寶本季獲利之冠，比起第2季淨損約75億元，去年同期淨損約30億元，皆成功轉盈，單季每股純益0.9元。

台塑化表示，第3季營運轉盈，主因包括旗下第1套重油媒裂單元（RCC#1）定檢已於第2季完成，第3季煉油廠產能利用率比第2季提升12.4%至90.3%，加上第3季全球地緣衝突加劇，西方國家擴大制裁俄羅斯石油出口，支撐原油價格於高位震盪，購料與存貨損失大幅減少。

台塑第3季稅後淨損約6億元，是台塑四寶中唯一營運虧損，不過比起第2季淨損約66億元，或去年同期淨損約30億元，虧損大幅縮減，單季每股淨損0.09元。

台塑說明，受美國對等關稅及中國石化同業持續擴建影響，需求減少，且市場供給量增加，台塑第3季各主要產品價格都比第2季下跌，幅度介於4%至15%，不過受惠現金股利及認列轉投資收益增加，整體虧損縮減。

