宋恭源永續化學獎得主亞基獲諾貝爾獎 2年內來台演講

中央社／ 台北13日電

2025年諾貝爾化學獎10月8日揭曉，加州大學柏克萊分校化學系詹姆斯與內爾蒂崔特講座教授亞基（Omar M. Yaghi）名列3位得主之一。亞基今年4月獲得「宋恭源永續化學獎」，宋恭源教育基金會今預告，亞基未來2年內將在台灣大學公開演講。

宋恭源教育基金會介紹，在台灣大學校長陳文章建議與促成下，國際純化學和應用化學聯合會（IUPAC）與光寶集團董事長暨光寶科創辦人宋恭源共同設立「IUPAC–宋恭源永續化學獎」，以表彰在永續化學領域取得卓越成就的科學家。

宋恭源永續化學獎設有100萬美元捐贈基金，每年頒發3萬美元獎金，以獎勵在永續化學領域具創新突破的研究者。首屆頒獎典禮今年在馬來西亞吉隆坡舉行，得獎者須於2年內在台灣大學發表公開演講。

宋恭源表示，人類正面臨社會、經濟與環境多重挑戰，永續發展對地球與人類的生存至關重要。透過宋恭源永續化學獎，希望藉此凝聚學術界與社會各界的力量，吸引全球頂尖學者共同投入，攜手面對氣候與環境危機，實現永續發展的共同願景。

今年諾貝爾化學獎由日本化學家北川進、英國化學家羅布森（Richard Robson）和亞基共同獲獎，表彰他們在「金屬有機框架」（metal-organic frameworks,MOFs）領域的開創性研究。

而IUPAC頒發首屆宋恭源永續化學獎予亞基，正是肯定他創立「網狀化學」（Reticular Chemistry），並開發金屬有機骨架MOFs與共價有機骨架（COFs）的重大貢獻，這些突破性材料在碳捕獲、潔淨能源儲存，以及空氣與水資源收集等領域，皆具廣泛應用潛力。

